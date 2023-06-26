19 руководителей учебных заведений РТ привлечены к ответственности за сокрытие доходов

В Татарстане в этом году 19 руководителей образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление неполных сведений о доходах. Об этом сообщил главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов на секции республиканского августовского совещания работников образования и науки.

«За этот год проведено 23 проверки, и во всех были обнаружены факты предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах и расходах и об имуществе. В прошлом году на это время было выявлено 55 нарушений, но количество привлеченных к дисциплинарной ответственности – 11», – рассказал докладчик.

По словам Рахимова, 78% нарушений связаны с предоставлением неполных сведений в отношении супругов.

Он добавил, что в прошлом году в системе «Народный контроль» в категории «Детские сады» было опубликовано 191 обращение и всего лишь одно из них с жалобой на работу дошкольного учреждения. «За пять месяцев этого года опубликовано 92 обращения, в том числе три коррупционного характера», – подчеркнул главный советник управления.