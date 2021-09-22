19 ребят из Татарстана выступят на чемпионате Европы по профмастерству EuroSkills

19 ребят из Татарстана выступят на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. Соревнования стартовали 22 сентября в австрийском городе Грац, сообщает пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций.

Всего Россию будут представлять 57 конкурсантов в 48 компетенциях. Татарстанцы поборются за медали в таких категориях, как «Инженерный дизайн CAD», «Сантехника и отопление», «Облицовка плиткой», «Электроника», «Кирпичная кладка», «Мобильная робототехника», «Веб-Технологии», «Флористика», «Эстетическая косметология» и др.

Всего участниками станут около 400 человек со всей Европы. Международные соревнования проводятся каждые два года в одной из 31 страны — участницы WorldSkills Europe. Первенства по стандартам WorldSkills в России ежегодно проводят в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.