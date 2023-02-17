19 млн за «крышевание»: экс-начальника ОП «Сафиуллина» требуют посадить на 12 лет

Дело о взятках экс-начальника отдела полиции «Сафиуллина» Алексея Ершова движется к завершению. Вот уже несколько лет разбирательства проходят в Приволжском районном суде Казани. Помимо Ершова за посредничество во взяточничестве на скамье подсудимых оказался его бывший заместитель Ильназ Ситдиков.

По версии следствия, больше 15 лет Ершов получал от казанского предпринимателя взятки за «крышевание» бизнеса. Мужчина владел сетью автостоянок, каждая приносила немалый доход. Поначалу бизнесмен отдавал полицейскому по пять тысяч рублей в месяц, однако с годами цена за «крышевание» выросла – последние несколько лет Ершов начал требовать с хозяина стоянок до 300 тысяч. В общей сложности бывший полицейский получил от бизнесмена порядка 19 миллионов рублей.

Однако на этом бывший начальник ОП не остановился. В какой-то момент он потребовал у бизнесмена отдать ему часть стоянок. Предприниматель был вынужден согласиться и передал Ершову три парковки, которые ежемесячно приносили до 40 тысяч рублей дохода.

Еще один эпизод связан с получением взяток от хозяйки сети продуктовых магазинов. По версии следствия, с 2016 по 2020 год экс-начальник ОП «Сафиуллина» получил от нее 188 тысяч рублей.

Собранные доказательства и показания свидетелей, по мнению прокуратуры, не оставили сомнений в том, что бывший начальник отдела полиции и его заместитель причастны к совершению преступлений.

В прениях гособвинитель Чулпан Шаехова потребовала признать обоих виновными и отправить за решетку – Ершову, как главному фигуранту дела, просили назначить 12 лет колонии строгого режима. Ситдикову запросили срок в два раза меньше – шесть лет.

«Кроме того, мы потребовали назначить Алексею Ершову штраф в размере 500 миллионов рублей, а так же лишить его права занимать должности в органах внутренних дел на пять лет», – добавила Шаехова.

Совсем скоро Приволжский суд выслушает последнее слово подсудимых, после чего им будет вынесен приговор.