«19 миллионов ущерба из 25 – не доказаны»: топ-менеджеры «Росгосстраха» снова в суде

На скамье подсудимых в Вахитовском районном суде города Казани оказались экс-руководитель управлений по работе с финансовыми институтами и развитию партнерских продаж Ренат Шакиров и замдиректора филиала по партнерским продажам Ренат Хайруллин.

Процесс стартовал сегодня, однако ранее он уже рассматривался в Московском суде города Казани. В прошлый раз дело вернули обратно в прокуратуру из-за претензий стороны защиты к обвинительному заключению. Сегодня все развивалось по тому же сценарию, что и в первый раз. Даже претензии защиты были по тем же вопросам, что и раньше.

Топ-менеджеров «Росгосстраха» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А конкретнее – в хищении денег компании. Сумма ущерба по обвинительному заключению составила 25 миллионов.

«19 миллионов ущерба из 25 – не доказаны», – зачитала ходатайство адвокат Талия Чернова.

Так считает сторона защиты, в их ходатайстве указано, что большая часть свидетелей не были допрошены.

«Наш подзащитный Хайруллин заявил о том, что в судебном заседании подлежат допросу в качестве свидетелей не допрошенные на этапе предварительного следствия клиенты страхователи, указанные в 2 874 договорах страхования полисов, на общую сумму в 19 млн. 47 тысяч рублей», – рассказала адвокат Алина Богатеева.

В недоброкачественно составленном обвинительном заключении защита обвиняет следователя, расследовавшего это дело.

В результате гособвинитель взял перерыв на неделю. В следующем процессе решится, вернут ли дело обратно в прокуратуру.