19-летняя девушка получила сильные ожоги на пожаре в Челнах

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

19-летняя девушка получила ожоги грудной клетки и лица 1-2 степени после пожара в квартире в Набережных Челнах. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло в квартире девятиэтажки на Цветочном бульваре. Огонь вспыхнул на кухне. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, хозяева потушили огонь до прибытия пожарных.

Пострадавшая девушка с ожогами грудной клетки и лица 1-2 степени доставлена в больницу.

Причина пожара устанавливается.