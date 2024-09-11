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Происшествия 11 сентября 2024 16:32

19-летняя девушка получила сильные ожоги на пожаре в Челнах

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Фото: © ГУ МЧС России по РТ

19-летняя девушка получила ожоги грудной клетки и лица 1-2 степени после пожара в квартире в Набережных Челнах. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло в квартире девятиэтажки на Цветочном бульваре. Огонь вспыхнул на кухне. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, хозяева потушили огонь до прибытия пожарных.

Пострадавшая девушка с ожогами грудной клетки и лица 1-2 степени доставлена в больницу.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

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