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19-летняя девушка получила сильные ожоги на пожаре в Челнах
19-летняя девушка получила ожоги грудной клетки и лица 1-2 степени после пожара в квартире в Набережных Челнах. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Возгорание произошло в квартире девятиэтажки на Цветочном бульваре. Огонь вспыхнул на кухне. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, хозяева потушили огонь до прибытия пожарных.
Пострадавшая девушка с ожогами грудной клетки и лица 1-2 степени доставлена в больницу.
Причина пожара устанавливается.
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