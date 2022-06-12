19-летний юноша из Татарстана погиб во время спецоперации на Украине

В Новошешминске похоронили 19-летнего Данилу Малолеткого. Молодой человек погиб, выполняя задачи во время спецоперации на Украине, сообщил у себя на странице в соцсетях глава Новошешминского района Вячеслав Козлов.

Прощание с погибшим солдатом состоялось вчера. Об обстоятельствах его гибели не сообщается.

«Сегодня все жители района провожают в последний путь нашего земляка, погибшего во время спецоперации на Украине, Малолеткого Данилу Сергеевича. Светлая память герою, низкий поклон и соболезнования родителям, которые воспитали патриота России», – написал у себя на странице глава района.

Молодой солдат представлен к награде Орденом мужества посмертно.