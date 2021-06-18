19 июня в Казани будут курсировать специальные маршруты до кладбищ города

В Родительскую субботу в Казани организуют дополнительные автобусные маршруты на кладбища города. Об этом сообщается на транспортном сайте Казани.

Так, до Самосыровского кладбища жители столицы РТ смогут доехать на маршрутах №201с и №202с — от проспекта Победы и Чеховского рынка соответственно. До кладбища в жилмассиве Дербышки будет курсировать один автобус №204с, до Юдинского кладбища — №205с (от ДК Железнодорожников). От КДК им. Ленина будет отправляться маршрут №206с, который проследует до некрополя в жилмассиве Сухая Река, до него же будет курсировать маршрут №208с от улицы Гаврилова. №209с будет следовать от площади Вахитова до Татарского кладбища.

Помимо этого, до кладбищ будут следовать автобусы №23 «Улица Р. Яхина — ж. м. Мирный», №56 «Улица Р. Яхина — ж. м. Петровский», №2 «Метро „Аметьево“ — ул. Привокзальная», №46 ЖК «Экопарк „Дубрава“ — профилакторий», №72 «Ул. Техническая — профилакторий» и №84 «Ул. Халитова — Киндерское кладбище — ж. м. Чебакса».

Также до Арского кладбища горожане смогут добраться на троллейбусах №2, 3, 5 и 7.

Ранее подобная мера в Казани принималась 9 и 11 мая — в День памяти и родительский день.