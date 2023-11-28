(18+)Военкоры опубликовали трехминутное видео боя с пленением солдат ВСУ

Трехминутное видео боя, во время штурма российскими бойцами позиций ВСУ на рубеже Приютное — Старомайорское, опубликовали военкоры из телеграм-канала voin_dv. По данным авторов паблика, российские бойцы из 394 мотострелкового полка 127 мотострелковой дивизии смогли обойти солдат противника, пытавшихся отбить одну из ранее утраченных позиций.

«Бой завязался на стыке лесополос, где противник попытался вернуть утраченные позиции. Сковав группу всушников огнем, наши бойцы незаметно прошли (00:15) дальше по лесополосе (в направлении севернее Старомайорского) и захватили два опорных пункта противника. В то же время, встретив сопротивление, всушники решили откатиться (00:59) именно туда, где их уже ждал наш боец, который двумя очередями положил отступающих», – комментируют происходящее на видео авторы ролика.

Отмечается, что после боя российские бойцы (02:15) оказывают помощь раненым украинским солдатам и эвакуируют их в безопасное место. Бойцы РФ помечены на записи красным, а солдаты ВСУ ­– синим.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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