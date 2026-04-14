18,9 млрд кубов газа и 1,6 млн абонентов: «Газпром трансгаз Казань» подвел итоги за год

«Газпром трансгаз Казань» за прошлый год транспортировал 18,9 миллиарда кубометров газа. Компания планирует строительство новой магистрали, продолжает программу социальной газификации и догазификации и многое другое. Об итогах работы за год рассказал глава компании Рустем Усманов.





Газовики Татарстана поставляют энергоресурс для бесперебойной работы промышленных предприятий и в дома жителей РТ

Подводя итоги ушедшего года, генеральный директор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов в первую очередь обратил внимание на то, что 2025 год был посвящен 80-й годовщине Великой Победы. Глава компании отметил, что в ближайших планах перед головным офисом компании в Казани установить памятник ветерану Великой Отечественной войны Касиму Салимгарееву, который скончался в прошлом году на 102-м году жизни. Он проработал в газовой отрасли с 1953 по 2001 год.

В прошлом году отметила юбилей и сама компания – 70 лет с даты своего основания.

«Все эти годы газовики Татарстана поставляют надежный энергоресурс для бесперебойной работы промышленных предприятий и населения. Благодаря их труду и плодотворному сотрудничеству Татарстана с компанией “Газпром” республика является одним из крупнейших потребителей природного газа в стране, занимая по этому показателю третье место после Москвы и Московской области», – подчеркнул он.

Глава «Газпром трансгаз Казань» добавил, что за прошлый год компания транспортировала 18,9 миллиарда кубометров газа. Это немного меньше, чем годом ранее, и связано с теплой зимой 2025 года.

«Да, мы не достигли результата 2024 года, когда потребление составило ровно 19 миллиардов кубометров газа. Все потому, что нам не хватило буквально трех морозных дней, чтобы сравнять показатели этих двух лет, – все помнят, что октябрь и ноябрь были аномально теплыми. Главное, что “Газпром трансгаз Казань” успешно справляется с основной задачей – сегодня более одного 1,6 миллиона абонентов получают газ для своих домов. Кроме того, почти 24 тысячи промышленных и сельскохозяйственных предприятий являются потребителями природного газа в Татарстане. Газификацию в республике мы стабильно держим на уровне 99%», – привел данные Рустем Усманов.

«Газпром трансгаз Казань» продолжает программу социальной газификации и догазификации, отметил глава компании.

«Старт был дан по указу Президента страны, поддержал проект Раис Татарстана. Программа успешно реализуется – на сегодняшний день более 80% заявителей уже пользуются голубым топливом. С начала реализации программы нами было принято в работу порядка 58 тысяч заявок, по 38 тысячам газопроводы доведены до земельных участков, а 33 тысячи домовладений уже обрели тепло домашнего очага. Это в полтора раза больше среднего показателя по стране», – заявил Рустем Усманов.

Основные условия участия в программе – это расположение дома в газифицированном населенном пункте. Дом и земельный участок должны быть оформлены в собственность, заявителем может быть только физическое лицо.

«К 2030 году использование природного газа в республике должно вырасти до 30 миллиардов кубометров»

В Татарстане за последнее время был трижды побит рекорд по суточному потреблению газа. Растет количество потребителей, в числе которых крупные предприятия. Именно поэтому возникла потребность в строительстве новых магистральных газопроводов.

«Согласно утвержденной программе развития газоснабжения и газификации, к 2030 году использование природного газа в республике должно вырасти до 30 миллиардов кубических метров. Для реализации этих целей планируется построить новый магистральный газопровод “Можга – Елабуга”. Этот проект включен в инвестиционную программу “Газпрома” и направлен на обеспечение Нижнекамского промышленного узла дополнительными объемами газа», – объяснил генеральный директор «Газпром трансгаз Казань».

В начале 2024 года компания разработала новую отечественную цифровую платформу – она стала основой для создания удобного мобильного приложения «Оплата за газ».

«Сегодня в нашей системе зарегистрированы более 650 тысяч абонентов – это более 40% от общего числа абонентов. Работать в цифре – это не просто самоцель, это свидетельство того, что абоненты понимают, насколько удобен этот инструмент», – объяснил руководитель «Газпром трансгаз Казань».

Он отметил, что значительная часть пользователей приложения, а это порядка 384 тысяч абонентов, сделали шаг в будущее и полностью отказались от бумажных квитанций. Среагировав на обратную связь абонентов, было решено адаптировать сервис к татарскому языку, что сделало его еще более удобным.

В ближайшее время возможность оплачивать счета за газ появится и на национальной платформе MAX.

«По итогам 2025 года выручка от реализации газа населению выросла на 403 миллиона»

Еще один пункт – работа с просроченной задолженностью абонентов. Компания старается решить все эти вопросы в досудебном порядке. Мотивирует должников к оплате «Единый контакт-центр», который рассылает push-уведомления, обзванивает клиентов, чтобы сообщить им о долгах и предложить пути решения проблемы.

«В прошлом году просроченную задолженность удалось ограничить. Общая задолженность увеличилась незначительно – на 9,5 млн рублей – и сейчас составляет 187,6 миллиона рублей. По итогам 2025 года выручка от реализации газа населению выросла на 403 миллиона рублей и составила 14,13 миллиарда рублей», – привел данные генеральный директор «Газпром трансгаз Казань».

Несмотря на активное развитие дистанционных сервисов, компания продолжает обслуживать абонентов и в очном формате.

«Мы понимаем, что есть люди, у которых будет оставаться желание приходить и общаться очно. В первую очередь мы говорим о нашем старшем поколении. Поэтому от этого формата мы ни в коем случае не отказываемся. В разных уголках Татарстана продолжается работа по организации современных центров обслуживания, в которых все вопросы решаются по принципу одного окна. Наши пункты есть в каждом райгазе и Горгазе. Помимо этого, нами были открыты 11 новых центров обслуживания, в которых 623 тысячи абонентов – это порядка 40% от общего числа абонентов – имеют возможность получить услуги газоснабжения. В этом году мы продолжим эту работу в Бавлинском, Бугульминском и Лениногорском районах», – рассказал он.

«Мы завершили работу над созданием интеллектуальной системы, которая позволит сосредоточиться на предотвращении аварий»

Интенсивное развитие цифровых технологий значительно меняет и сам подход к управлению производством, добавил Рустем Усманов.

«В первую очередь мы уделяем внимание вопросам эффективного управления промышленной безопасностью. Мы завершили работу над созданием интеллектуальной системы, которая позволит сосредоточиться на предотвращении аварий, а не на их устранении. Это не формальность, это наше основное кредо – реальная забота о жизни наших работников. Мы всегда говорим о том, что жизнь и здоровье наших работников важнее любых производственных приоритетов», – подчеркнул он.

Сегодня в компании по всей республике работают порядка 11 тысяч человек. Именно они обеспечивают бесперебойную подачу голубого топлива в дома и квартиры, следят за исправностью оборудования и за многим другим.

Забота о безопасности абонентов – еще одна из первоочередных задач компании. Несмотря на активную работу с населением, когда людям объясняют, как безопасно обращаться с голубым топливом, случаи отравления угарным газом продолжают происходить. С начала этого года в Татарстане по этой причине погибли девять человек.

«В 2025 году на территории Республики Татарстан было зафиксировано 37 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 70 человек, пятеро из них погибли. С начала текущего года произошло уже 31 подобное происшествие, которое привело к отравлению 55 граждан», – добавил Рустем Усманов.

Лишь самая малая часть этих случаев произошла не по вине людей, которые неправильно пользовались газовыми плитами, колонками и другим газовым оборудованием.

Самые частые причины отравлений – это техническая неисправность дымовых и вентиляционных каналов, отсутствие необходимого притока воздуха в помещение, самовольное вмешательство в конструкцию вентиляционных систем, например установка принудительных вытяжек, а также несоблюдение потребителями установленных правил пользования газом.

«Большинство этих случаев можно было бы предотвратить. Простая проверка тяги перед включением прибора является жизненно важной мерой предосторожности, которая позволяет избежать трагедии даже при наличии скрытых неисправностей дымохода», – обратил внимание Рустем Усманов.

Трагедий можно было бы избежать в том числе, если бы все жители многоквартирных домов открывали двери газовикам, которые осуществляют техническое обслуживание.

«Госжилинспекция на 1,5 млн рублей оштрафовала абонентов за недопуск газовиков»

Согласно правилам, техобслуживание газового оборудования должно проводиться не реже одного раза в год.

«В случае недопуска специалистов для проведения работ мы составляем акт о недопуске, направляем уведомление в управляющую компанию, после чего материалы передаются в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан для привлечения абонента к административной ответственности. За 2025 год ГЖИ привлекла к ответственности 268 абонентов на общую сумму штрафов более чем в полтора миллиона рублей. Размер штрафа для граждан составляет от 5 до 10 тысяч рублей. С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательство, которые значительно ужесточили ответственность за недопуск газовиков», – отметил генеральный директор «Газпром трансгаз Казань».

Не так давно в силу вступил закон, согласно которому газовики получили право приостанавливать подачу газа на весь газовый стояк в многоквартирном доме, если им не открыли дверь хотя бы в одной квартире. Все эти меры принимаются исключительно ради безопасности.

Бывает, что газовикам не открывают двери, опасаясь, что за дверью окажется лжесотрудник газовой службы. Мошенники могут прийти в фирменной униформе и даже показать удостоверение, но разоблачить их очень просто – необходимо позвонить в местное отделение Горгаза и поинтересоваться, является ли человек, который стоит перед вами, сотрудником организации и запланирована ли в вашем доме на сегодня проверка оборудования.

«Перед тем как провести проверку, у подъезда вывешивается объявление с информацией о дате визита наших сотрудников. Нам самим удобнее обслужить весь подъезд разом. Объявления, как и раньше, будут вывешиваться. Выполнив техобслуживание, мы можем предъявить QR-код для оплаты. Как один из способов проверки на мошенников, счет за оказанную услугу появится в том числе и в мобильном приложении», – объяснил Рустем Усманов.

Он подчеркнул, что «Газпром трансгаз Казань» делает большой акцент на безопасности для своих абонентов.

«Мы хотим, чтобы в ваших домах было не только тепло, но и безопасно. Ваше спокойствие – наша забота. Мы хотим, чтобы использование газа было безопасным и не вызывало у вас тревог. Для этого мы делаем все возможное, но не стоит забывать, что это и ваша ответственность, – мы просим только соблюдать простые правила при использовании газа», – обратился глава компании к жителям Татарстана.