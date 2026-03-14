Общество 14 марта 2026 09:18

186 профессий для бесплатного переобучения в 2026 году утвердили в России

Перечень профессий для бесплатного переобучения в рамках национального проекта Кадры в 2026 году включает 186 специальностей, наиболее востребованных на рынке труда. Для ветеранов специальной военной операции список дополнительно расширен на 27 направлений, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на итоговой коллегии ведомства. Его слова приводит «ТАСС».

Котяков пояснил, что перечень профессий был скорректирован на основе семилетнего прогноза потребностей рынка труда.

Министр также сообщил, что в 2026 году планируется бесплатно переобучить не менее 4 тыс. человек. До конца 2030 года новые востребованные навыки в рамках программы смогут получить около 700 тыс. граждан.

Ураза-байрам – 2026: дата, духовный смысл, как пройдет праздничный намаз

Ураза-байрам – 2026: дата, духовный смысл, как пройдет праздничный намаз

13 марта 2026
Минниханов после участия в Республиканском ифтаре: Да будет милость Аллаха со всеми вами!

Минниханов после участия в Республиканском ифтаре: Да будет милость Аллаха со всеми вами!

13 марта 2026
