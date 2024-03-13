185 тонн электролома собрано в Татарстане по программе «Школа утилизации: Электроника»

Более 185 тонн отходов электронного и электрического оборудования собрано в Татарстане в рамках федеральной программы «Школа утилизации: Электроника». В Фонд рационального природопользования на бесплатную утилизацию электроники от организаций Татарстана поступило 1617 заявок. Отходы вывозились с территории 32 населенных пунктов РТ. В программе приняли участие 547 организаций.

По количеству регистраций от бюджетных организаций на сайте Фонда рационального природопользования Республика Татарстан занимает лидирующее место среди регионов, которые присоединились к федеральной программе, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

По просьбам жителей Татарстана программа утилизации старого электрооборудования стала доступна не только для бюджетных учреждений регионов, но и для всех жителей республики.

Напомним, в августе 2022 года в рамках работы Татарстанского нефтегазохимического форума между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Фондом рационального природопользования (Московская область) было заключено соглашение о взаимодействии в реализации экологических программ. После подписания федеральная программа «Школа утилизации: Электроника» получила распространение и на территории РТ.

В 2023 году на электронной платформе Фонда, по инициативе Татарстана, в поле регистрации участника, стала доступна форма заполнения для физических лиц. После регистрации участник получает на электронную почту информацию с данными куратора.

Главная цель федеральной программы – предоставить возможность жителям экологично и удобно передавать на переработку отслужившую свой срок технику.

Утилизация производится на производственных мощностях Фонда рационального природопользования по переработке отходов электронного и электрического оборудования в Люберцах и Саранске.

Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Экология», направленного на развитие экологического воспитания, бережного отношения человека к окружающей среде. Национальные проекты реализуются на территории России по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.