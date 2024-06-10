180 тысяч человек приняли участие в мероприятиях Центров местного сообщества

Фото от пресс-службы «Пятёрочки»

С 25 мая по 2 июня торговая сеть «Пятёрочка» совместно с общероссийским проектом «Добрые соседи» провела масштабные мероприятия в Центрах местного сообщества, приуроченные к Международному дню соседей. В них приняли участие почти 180 тысяч человек из 20 регионов.

Урбанизация, уход в социальные сети, атомизация человеческого сообщества приводит к человеческой разобщённости, поэтому проект направлен на формирование дружеского микроклимата с соседями, взаимопомощь, борьбу с одиночеством и изоляцией. В рамках ежегодной акции жителям больших и маленьких городов было предложено рассказать не только офлайн, но и вживую о своих отношениях и традициях с людьми из одного дома или района. Любой участник мог разместить свои истории через специальный опросник и в дальнейшем найти их на сайте, а также в официальных сообществах «ВКонтакте»: Международный день соседей и Центры местного сообщества (ЦМС).

Серия социально-культурных мероприятий, организованных в ЦМС, помогла присутствующим найти единомышленников и раскрыть свои таланты. Например, на территориях у магазинов проходили фестивали выходного дня с выступлениями местных музыкантов, ярмарки ремесленников с изделиями ручной работы и конкурсами для детей, тематические выставки фото и детских рисунков, исторические экспозиции. Горожане с радостью принимали участие в спортивных мероприятиях, лекциях по здоровому образу жизни, чаепитиях и даже турнирах по настольным играм.

Мероприятия прошли на площадках 70 ЦМС в 32 городах Центральной, Южной и Северо-западной частей России, Поволжья и Урала. Наибольшая вовлеченность на момент проведения активностей в точках продаж зафиксирована среди населения прародины советской и российской космонавтики – городе Калуге – события в этом городе посетили порядка 47 тыс. человек, следом идет наша «партизанская столица» - город Брянск – 40 тысяч, Самара – 35 тысяч, Воронеж и Татарстан – в каждом по 10 тыс. гостей.

«Мы присоединились к Международному Дню соседей, так как разделяем общие ценности, которые связаны с поддержкой культуры добрососедства и взаимопомощи. Такие локальные события укрепляют связи внутри сообществ и усиливают чувство доверия между жителями одной территории», – комментирует Анна Гусейнова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка».

«Выражаю искреннюю благодарность Центрам местного сообщества за поддержку большого, всероссийского соседского праздника – Международного дня соседей. Объединившись сейчас, мы сможем еще активнее развивать человеческие – партнерские связи внутри сообщества. ЦМС становятся важными точками на локальных территориях, привлекая и мотивируя местных жителей на активные и добрые дела. Очень важно, что наши мероприятия находят искренний отклик в сердцах участников. Со своей стороны, мы готовы вдохновлять людей на укрепление локальных добрососедских связей и развитие местных талантов», – отметил Сергей Кузнецов, руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи», федеральный координатор ежегодной всероссийской акции «Международный День соседей».