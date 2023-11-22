(18+) Военкоры показали результаты самоубийственных атак ВСУ в районе села Работино

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают штурмовать позиции российских войск на рубеже Работино – Вербовое. В атаку посылают малые группы под прикрытием двух-трех единиц техники.

За минувшие пару дней российским бойцам удалось отбить несколько подобных атак противника. Результаты самоубийственных штурмов запечатлели беспилотники аэроразведки. Соответствующие кадры опубликовали телеграм-каналы военкоров voenacher и RVvoenkor.

На записях видна горящая техника (предположительно танк Т-72М1 прикрытия), а также рассеянные после артобстрела украинские военнослужащие. Также в кадр попало большое количество тел солдат ВСУ, погибших во время штурмов.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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