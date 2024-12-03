В Госавтоинспекции бьют тревогу: за ноябрь в Татарстане погибли 14 пешеходов

Рамиль Ахтамзянов: «Все эти трагедии произошли из-за невнимательности взрослых, отпустивших детей гулять без присмотра, халатности водителей и самих пешеходов»

Фото: arskmedia.ru

«Только за ноябрь в Татарстане погибли 14 пешеходов»

Два пешехода погибли на дорогах Татарстана только за прошедшие сутки – приводит жуткую статистику Госавтоинспекция республики. За ноябрь погибших среди пешеходов было 14 человек. С начала года в Татарстане зарегистрировано 818 наездов на пешеходов, в которых 62 человека погибли, 796 пострадали. С участием детей-пешеходов зарегистрировано 182 ДТП, в них четыре ребенка-пешехода погибли, а пострадали 192 человека.

«Все эти трагедии произошли из-за невнимательности взрослых, отпустивших детей гулять без присмотра, халатности водителей и самих пешеходов», – объяснил начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.

Сотрудники ГИБД изо дня в день повторяют, что правила дорожного движения – это правила жизни, но слышат их, увы, не все.

Семилетний мальчик погиб, выбежав на дорогу на красный

Трагедия, которая унесла жизнь семилетнего мальчика, произошла накануне вечером. Последние часы жизни первоклассника запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мальчик перебегает дорогу на только загоревшийся красный сигнал светофора. В этот момент водители, которые до этого остановились на зеленый, еще не нажали на газ, и это спасло его. Но в другой раз малышу не повезло. Он снова перебежал дорогу не по правилам, и на полном ходу его сбил каршеринг марки Haval.

За рулем арендованного авто находился 23-летний водитель. Мальчик был в сознании, когда его увозила скорая, но спустя два часа в ДРКБ скончался.

Вопросов возникает немало: почему ребенок был один в темное время, почему он не знал, как правильно переходить дорогу и чем чреваты последствия такого поведения. Увы, этот опыт он получил ценой собственной жизни.

За водителем, который не заметил ребенка, по данным ГАИ Казани, числится автомобиль «Лада Приора», на котором за два последних года зафиксировано 140 нарушений ПДД. 12 ноября судебные приставы арестовали его машину за неоплаченные штрафы и отправили ее на штрафстоянку.

Во всех случаях в ГАИ усмотрели нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов Фото: atnya.tatarstan.ru

В Атнинском районе погибла 73-летняя женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте

В этот же вечер произошла трагедия в Атнинском районе республики. Там автомобиль KIA сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пешеход погибла на месте. За рулем иномарки находился 23-летний мужчина. По предварительным данным, легковушка ехала на большой скорости. Пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Еще одна смертельная авария произошла утром 25 ноября в Казани. 60-летний пешеход погиб под колесами «Лады Гранты», за рулем которой находился 71-летний мужчина. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, но на красный свет. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице 2 декабря. ДТП, как и в случае с семилетним мальчиком, произошло на улице Чуйкова в Казани.

Во всех этих случаях в ГАИ усмотрели нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов. Кроме этого, в темное время суток на их одежде не было световозвращающих элементов, которые могли бы сделать их заметными на дороге.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы должны прикрепить на свою одежду световозвращающие элементы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По вине пешеходов с начала года произошло 291 ДТП, в них погибли 40 человек

Всего с начала года по вине самих пешеходов зарегистрировано 291 ДТП, в них погибли 40 человек, 261 пострадал. В их числе 17 погибших, которые могли бы сохранить свою жизнь благодаря световозвращающим элементам. Всего ДТП, в которых пешеходы были без световозвращающих элементов, за этот год насчитали 27, ранения в них получили 12 человек.

Дети, которые пренебрегли жизненно важными правилами на дорогах, стали жертвами 74 ДТП. Один ребенок-пешеход погиб и 77 пострадали.

«Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы должны переходить дорогу только по пешеходному переходу. Если есть светофор, то идти нужно исключительно на зеленый сигнал и даже в этом случае смотреть по сторонам, чтобы убедиться, что все машины остановились и пешеходу не угрожает опасность», – напомнил начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции Татарстана.

Пешеходы должны двигаться по тротуарам, а при их отсутствии – по обочинам. Если и по обочине вдруг пройти нельзя, то двигаться надо в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспорта. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы должны прикрепить на свою одежду световозвращающие элементы.

Водители при этом должны быть предельно внимательными, осторожными и быть готовыми к появлению на дороге пешеходов.

«Если правила нарушил ребенок, сотрудники полиции готовят рапорт, который регистрируется в ОВД, а затем направляется в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если правила нарушил ребенок, материал направляют в ПДН

В Госавтоинспекции предупреждают, что пешеходы, которые не выполняют правила и халатно относятся к собственной жизни, так же, как и водители, могут быть оштрафованы. В зависимости от нарушения денежное наказание может достигать 2,5 тысячи рублей.

«Если правила нарушил ребенок, сотрудники полиции готовят рапорт, который регистрируется в ОВД, а затем направляется в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения. Ребенка могут поставить на учет, а родителей оштрафовать», – добавил Рамиль Ахтамзянов.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.