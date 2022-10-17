18 октября в некоторых домах Казани из крана может потечь зеленая вода

Завтра в Советском, Приволжском и Вахитовском районов Казани проводятся работы по определению мест утечки теплоносителя. В воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-1 добавят краситель зеленого цвета «Уранин-А», сообщает Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского исполкома.

При обнаружении «зеленой воды» казанцы могут обратиться в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» по телефону +7(843)291-87-95.

«Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения, краситель разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, является безвредным для здоровья людей и окружающей среды.