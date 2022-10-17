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Ру Тат
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Общество
17 октября 2022  15:30

18 октября в некоторых домах Казани из крана может потечь зеленая вода

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Завтра в Советском, Приволжском и Вахитовском районов Казани проводятся работы по определению мест утечки теплоносителя. В воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-1 добавят краситель зеленого цвета «Уранин-А», сообщает Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского исполкома.

При обнаружении «зеленой воды» казанцы могут обратиться в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» по телефону +7(843)291-87-95. 

«Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения, краситель разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, является безвредным для здоровья людей и окружающей среды.

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