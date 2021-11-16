18 ноября в домах Приволжского района Казани на время отключат воду

В домах Приволжского района Казани 18 ноября не будет воды. Неудобства связаны с работами по подключению водопровода, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Воды не будет с 9 до 23 часов по следующим адресам: ул. Шарифа Камала, №2, 3, 3а, 4 (общежитие), 5, 6, 8, 11/38, 12 (больница), 13, 15, 19, 19а, 19б, 21, 21/1, 23; ул. Сайдашева, №11, 12 корп. 1, 3 (вуз), 13, 15, 19, 21, 25, 30, 30 (корп. 1, 2, 3, 5), 30/2, 32, 33, 34а, 35/1, 36, 36 (корп. 1, 2,) 37, 37а, 39а, 75; ул. Тинчурина, №31 корп. 4; ул. Фаткуллина, №2 корп. 1, 14, 14/1, 16, 18, 19, 20а, 20в, 22, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34.

Жителей просят заранее запастись водой. МУП «Водоканал» сообщает, что автоцистерны будут выезжать согласно заявкам, которые можно оставлять по телефону +7(843)231-62-60.