1,8 млрд рублей в строительство и новые соцобъекты: в Аксубаево подвели итоги года

В Аксубаево прошло шестое, итоговое в этом году заседание Совета района. В нем участвовал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, сообщает «Аксубаево».

На сессию также приехали депутат Госдумы Айдар Метшин, депутаты Госсовета РТ Камиль Гилманов и Фоат Валиев, руководитель управления Россельхознадзора по Татарстану Ильнур Галеев, Эмиль Губайдуллин, советник председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Фердинат Давлетшин и главный советник управления Раиса РТ по работе с территориями, куратор района Салават Рахимов.

Заседание прошло в районном Доме культуры.

В фойе развернули выставки, посвященные достижениям района. Отдельная экспозиция была посвящена волонтерам, которые помогают участникам СВО: здесь представили вещи и предметы, изготовленные для земляков.

Гости ознакомились с патриотическими экспозициями и продукцией местных производителей. Свои товары показали грибной цех Анатолия Самаренкина, холдинговая компания «Чистополье», производственное предприятие «Актай», СПК «Аксубай» Альфиры Шакировой, КФХ Валерия Сапеева, а также индивидуальные предприниматели Маргарита Ефимова, Лилия Сафина и Ренат Вафин.

Отдельный блок выставки посвятили декоративно-прикладному творчеству. Были представлены работы воспитанников ДШИ, семьи Бикмуллиных, мастерской по дереву Баландинского СДК, «Народной студии арт-терапии «Славутница» Трудолюбовского СДК, а также самозанятых жителей района и школьников.

С основным докладом выступил глава района Алмаз Мингулов. Он подвел итоги года и обозначил задачи на ближайшую перспективу. По его словам, 2025 год прошел под знаком Года защитника Отечества, празднования 80-летия Победы, а в самом районе он был объявлен годом Хасана Туфана – к юбилею поэта.

В 2026 году в стране объявлен Год единства народов России, в Татарстане – Год воинской и трудовой доблести, а в районе – Год молодежи, единства и доброй воли. В связи с этим предстоит большая работа, в том числе в строительной сфере.

Объем строительно-монтажных работ в 2025 году достиг 1,8 млрд рублей против 1,1 млрд годом ранее. На дороги направили 1 млрд рублей (0,89 млрд в 2024 году), на социальную сферу – 0,8 млрд рублей (0,21 млрд годом ранее).

Капитально отремонтировали Аксубаевскую школу №1 и Кривоозерскую школу. Завершено строительство первой очереди учебно-производственного корпуса техникума универсальных технологий. Отремонтированы четыре ФАПа и построен ФАП в селе Нижние Савруши, обновлено здание Староибрайкинского СДК.

В центре Аксубаево благоустроили общественное пространство, а при поддержке ПАО «Татнефть» построили парк «Патриот». По программе социальной ипотеки начали строительство двух восьмиквартирных домов, которые планируют сдать в 2026 году.

Малая нефтяная компания «ТАТЕХ» завершила строительство трех домов для специалистов. Еще семь домов введут в эксплуатацию в 2026 году, объем инвестиций составит 100 млн рублей.

План по вводу жилья выполнен на 164%. Капитально отремонтированы шесть многоквартирных домов, утеплены фасады четырех из них на сумму 28 млн рублей.

В районе реконструировали и построили 18 км сетей водоснабжения в пяти населенных пунктах на 75 млн рублей, восстановили уличное освещение по республиканской программе, продолжили ремонт и строительство дорог.

Завершена реконструкция дороги к селу Новое Мокшино за 430 млн рублей, проведен первый этап строительства дороги до Малого Сунчелеева на 260 млн рублей. Отремонтированы участки дорог Аксубаево-Федоровка и Аксубаево–Нурлат протяженностью 2,8 км на 196 млн рублей.

В селах Старое Ибрайкино, Новое Демкино и Старое Узеево уложен асфальт на 60 млн рублей. Более 1 км уличной сети привели в нормативное состояние по муниципальному дорожному фонду на 25,6 млн рублей.

По программе самообложения в 2025 году направили 32 млн рублей, что позволило уложить 16 км щебня.

В 2026 году объем строительно-монтажных работ планируется увеличить до 3 млрд рублей, из них 1,6 млрд – на социальную сферу. Намечены строительство крытого ледового дворца, капремонт РДК, ЦРБ, молодежного центра и бассейна, реконструкция парков «Молодежный» и «Победы», асфальтирование центральных улиц семи сел, ремонт дороги до Малого Сунчелеево и трассы Тимошкино – Старое Узеево.

По итогам 2025 года район поднялся на четыре позиции в рейтинге социально-экономического развития и занял 26-е место. Валовой территориальный продукт составил 23,2 млрд рублей с ростом 107%, инвестиции в основной капитал – 4,2 млрд рублей (рост 123%), объем отгруженной продукции – 30,9 млрд рублей. Индекс промышленного производства – 93,6%.

В сельском хозяйстве заняты 780 человек, средняя зарплата – 66,5 тыс. рублей. Валовая продукция отрасли – 6,1 млрд рублей, район занимает 24-е место в рейтинге АПК. В структуре сельхозпроизводства 74% приходится на растениеводство и 26% – на животноводство. Крупнейшие предприятия – холдинговая компания «Чистополье» (63% пашни) и «Волга-Селект» (17%). В хозяйствах содержится 14,5 тыс. голов КРС, из них 6,6 тыс. коров.

Район первым в республике завершил уборку зерновых и передал Раису Татарстана каравай нового урожая. Урожайность составила 46,1 центнера с гектара – это третий результат в регионе. Собрано 122 тыс. тонн зерна.

«Чистополье» в 2025 году приобрело 10 комбайнов и 7 автомобилей МАЗ. За четыре года инвестировано более 2,5 млрд рублей. При штате 438 человек средняя зарплата составляет 78 тыс. рублей. Завершено строительство зерносушильного комплекса и растворного узла на 156 млн рублей, по программе комплексного развития сельских территорий построена дорога к комплексу за 26,5 млн рублей, заасфальтированы подъездные пути к фермам на 54 млн рублей.

«Волга-Селект» реализует проект по строительству зерносушильного комплекса и семенного завода с инвестициями 1,2 млрд рублей, закуплена техника на 354 млн рублей.

В районе работают 47 КФХ, фермеры обрабатывают 10 тыс. га и содержат 2 100 голов скота. Личные подсобные хозяйства ведут девять тысяч подворий. В 2025 году они получили 23 млн рублей господдержки – 138% к уровню прошлого года. Четыре ЛПХ получили по 1 млн рублей на строительство мини-ферм. При этом отмечено снижение поголовья КРС в ЛПХ и КФХ.

Из муниципального бюджета поддерживают хозяйства с пятью и более коровами, с начала программы субсидировано 90 доильных аппаратов на 2,4 млн рублей, вручены сертификаты еще на 17 аппаратов. Также введена новая мера поддержки – компенсация 60-70 тыс. рублей за каждую нетель дополнительно к республиканской выплате 80-90 тыс. рублей, что позволяет покрыть до 70% затрат.

В 2025 году в районе зарегистрировано 26 новых субъектов МСП, всего их 565. Работают промышленные парки. В агропарке по производству грибов ежемесячно выпускают до 6 тонн вешенок. В промышленном парке планируется проект по разведению мальков ценных пород рыб, сейчас там 12 резидентов.

Руководитель района отметил, что перспективы малого бизнеса связаны с производством стройматериалов, переработкой сельхозпродукции, птицеводством, овощеводством, туризмом, бутилированной водой и пчеловодством.

Численность населения района – 25 714 человек. Проживают 434 многодетные семьи, где воспитываются 1 450 детей. С августа 2025 года введены муниципальные выплаты: 10 тыс. рублей при рождении ребенка и 50 тыс. рублей – при рождении четвертого. Их получили 38 семей на 630 тыс. рублей.

В районе проживают 7 100 молодых людей, 890 студентов обучаются в средних и высших учебных заведениях. Работают движения «Форпост», «Юнармия», «Движение Первых», «Служу Отечеству», «Селет», «Молодая гвардия». В рамках «Движения Первых» открыто 21 первичное отделение, в них 1 750 участников.

Для занятий спортом действуют зал «Юность», бассейн «Дельфин», лыжная база и 124 спортивных сооружения. В 2025 году открыт крытый футбольный манеж «Аксу». Алмаз Мингулов поблагодарил руководство республики за поддержку спорта и строительство ледового дворца в 2026 году.

В специальной военной операции участвуют 211 жителей района. Более 350 волонтеров изготовили 106 тыс. кв. м маскировочных сетей, 141 тыс. заготовок для сбивания дронов, 22 тыс. окопных свечей, 3 100 спальных мешков и предметов одежды. С 2022 года отправлено 45 гуманитарных конвоев на 130 млн рублей, передано 48 автомобилей, 23 мотоцикла, сотни единиц специального и технического оборудования.

Для семей бойцов организована помощь с дровами, кормами, ремонтом, водоснабжением и газификацией. Трудоустроены 10 демобилизованных, еще шесть проходят обучение.

На заседании приветствовали ветерана Великой Отечественной войны Николая Панюкова и участников СВО, им вручили благодарственные письма. Благодарность также выразили благотворителям, которые ежегодно поддерживают социальные проекты района.

С докладами выступили глава Новокиреметского сельского поселения Ильнур Шакиров, представитель «Волга-Селект» Алмаз Хасанов и начальник отдела культуры Наталия Куштукова. Айдар Метшин отметил значимость работы депутатов от Татарстана в Госдуме.

Подводя итоги, Василь Шайхразиев заявил, что Аксубаевский район вносит заметный вклад в развитие республики, удерживает сильные позиции по многим показателям и имеет потенциал для дальнейшего роста.

Заседание завершилось церемонией награждения.