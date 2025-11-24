18 млн.рублей - размер Национальной спортивной премии-2025

Фото: спорт-премия.рф

27 ноября в Москве в усадьбе Разумовского А. К. пройдет одна из самых престижных церемоний награждения в области физической культуры и спорта России – Национальная спортивная премия.

В этом году Министерство спорта РФ выделило 18 млн. рублей на награждение лучших из лучших по 18 номинациям. То есть премия каждого победителя составит – 1 млн.рублей.

В мероприятии примут участие свыше 300 участников. НСП (Национальная спортивная премия) была учреждена Правительством Российской Федерации в 2010 году и направлена на стимулирование профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в сфере спорта. В этом году событие проходит в 16 раз на территории РФ. Об этом заявил глава Минспорта России Михаил Дегтярев.

«В этом году Национальная спортивная премия проводится в шестнадцатый раз. Все это время она сохраняет высокий статус главной государственной награды в российском спорте, ориентира для развития нашей отрасли.В 18 номинациях отражены ключевые направления спортивной деятельности, а номинанты – лучшие из лучших – задают самые высокие стандарты и служат ориентиром для будущих поколений.

Лауреатами Национальной спортивной премии становятся выдающиеся спортсмены, тренеры и деятели спортивной отрасли, чьи достижения формируют лицо российского спорта», – сказал Дегтярев в своем обращении на официальном сайте НСП.