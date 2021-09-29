18-летнюю пострадавшую в ДТП под Казанью вертолетом санавиации доставили в РКБ

Вертолет санавиации доставил в Республиканскую клиническую больницу Татарстана 18-летнюю девушку, которая накануне пострадала в ДТП под Казанью.

Фото: очевидцы

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ДТП произошло рядом с поселком Васильево в Зеленодольском районе. Автомобиль с бурятскими номерами выехал на встречку и столкнулся с «КАМАЗом». Три человека пострадали.

Сегодня девушку перевезли в РКБ из Зеленодольской ЦРБ.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Состояние девушки оценивается, как тяжелое. Она подключена к ИВЛ. Тяжесть обусловлена черепно-мозговой травмой после ДТП. Девушка находится в отделении реанимации, ведутся консультации специалистов», – отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №3 Линар Нурмухамедов.

Сегодня санитарная авиация позволяет обеспечивать населению своевременную специализированную медицинскую помощь. Служба стала доступнее благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и подпроекту «Развитие санитарной авиации».