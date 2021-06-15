18-летний воспитанник «Зенита» находится на просмотре в «Рубине»

В составе «Рубина», который вышел сегодня из отпуска и начнет подготовку к новому сезону, будет тренироваться 18-летний воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Иван Савицкий.

В минувшем сезоне этот защитник выступал за ФК «Ленинградец», в составе которого провел 11 матчей в группе 2 первенства ПФЛ. Также на счету Савицкого три игры на Кубок России в составе команды из Рощино Ленинградской области.

Как сообщает прес-служба «Рубина» в составе молодежной команды будут тренироваться, вернувшиеся из аренд, голкипер Иван Коновалов и защитник Владислав Микушин. Полузащитник Игорь Коновалов отсутствует на сборе – его будущий клуб будет определен позднее.