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Спорт
17 января 2022  15:30
Дамир Садриев

18-летний татарстанец стал лучшим из россиян на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

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В польском Закопане завершился десятый по счету этап кубка мира по прыжкам с трамплина среди мужчин.

Так, лучшим из россиян стал 18-летний уроженец Лениногорска Данил Садреев, занявший 21-е место с результатом 251.1 балл.

В данный момент татарстанец занимает 31-е место в сводной таблице индивидуального зачета Кубка Мира и является одним из основных кандидатов на попадание в олимпийскую сборную России на зимние игры в Пекине. Состав сборной России по прыжкам с трамплина на Зимние Олимпийские игры 2022 будет известен 20 января.

#прыжки на лыжах с трамплина
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