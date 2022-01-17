18-летний татарстанец стал лучшим из россиян на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

В польском Закопане завершился десятый по счету этап кубка мира по прыжкам с трамплина среди мужчин.

Так, лучшим из россиян стал 18-летний уроженец Лениногорска Данил Садреев, занявший 21-е место с результатом 251.1 балл.

В данный момент татарстанец занимает 31-е место в сводной таблице индивидуального зачета Кубка Мира и является одним из основных кандидатов на попадание в олимпийскую сборную России на зимние игры в Пекине. Состав сборной России по прыжкам с трамплина на Зимние Олимпийские игры 2022 будет известен 20 января.