18-летний россиянин Захарян исключен из списка лучших молодых футболистов мира

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян исключен из списка лучших молодых футболистов по версии издания Goal. Об этом сообщают «РИА-Новости».

По информации источника, изначально россиянин занимал в списке лучших молодых футболистов мира 11-е место. Однако, чуть позже в обновленном рейтинге на 11-м месте осталась лишь подпись «No player».

«Поддерживая ФИФА и УЕФА в отношении России на участие в клубных и международных соревнованиях, мы не хотим поддерживать команды, за которые играет Захарян», – заявили в организации.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне на счету Захаряна пять голов и семь результативных передач в 21 игре Российской Премьер-лиги.