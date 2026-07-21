18-летний киберспортсмен из Азнакаево выиграл $750 000 на турнире в Париже

Автор: teamspirit.gg

Уроженец Азнакаево Алан Галлямов в составе своей команды одержал победу на престижном турнире «Esports World Cup 2026», проходившем в Париже. В напряженном финале его коллектив PARIVISION разгромил оппонентов BetBoom Team со счетом 3:1, заработав главный приз в размере 750 тысяч долларов.

18-летний киберспортсмен не только стал чемпионом, но и был признан самым ценным игроком (MVP) всего первенства. Это достижение стало результатом упорной работы над ошибками: год назад Алан уже участвовал в этом турнире, но тогда его команда довольствовалась лишь бронзой. Весь этот год коллектив посвятил тренировкам, чтобы взять реванш.

«Я бесконечно горжусь своей командой. Благодарю ребят за веру и за то, что мы прошли этот сложный путь вместе», — поделился эмоциями победитель.

Путь Алана в большой спорт начался в 13 лет с трансляций на стриминговых платформах, где его талант быстро заметили скауты. Сегодня аналитики единогласно называют его одним из сильнейших мировых игроков на своей позиции. К слову, Галлямов — один из всего двух человек в истории Dota 2, сумевших покорить отметку в 17 000 рейтинговых очков. А в 17 лет он уже вошел в престижный рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт».