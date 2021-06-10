18 июня в Казани стартуют международные соревнования по триатлону

18-19 июня в Казани пройдут международные соревнования по триатлону Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup. Спортсмены будут выявлять сильнейших на двух дистанциях: «железной» – 113 км (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег) и олимпийской – 51,5 км (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег). Также пройдут заплывы на открытой воде на одну и две морские мили, женский и детский забеги.

Плавательный этап пройдет в акватории реки Казанки — одного из символов Казани. Трасса велоэтапа будет проложена по центральным улицам города мимо стен Казанского Кремля и главных достопримечательностей города. Завершится гонка финишем на Кремлевской набережной, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.