18 декабря в Казанском Кремле пройдет открытая встреча Общества охраны памятников

18 декабря в Присутственных местах Казанского кремля татарстанское реготделение Всероссийского общества памятников истории и культуры проведет открытую встречу с членами организации и всеми, кто желает вступить в него.

На встрече будет представлен результат работы организации за прошедшие полгода работы и рассказано про планы на будущее. Кроме того, планируется анонс Школы горожанина с лекторием о ценности наследия и важных вопросах повседневности, а координаторы движения «Том Сойер Фест – Казань» расскажут о жилых домах, которые будут отремонтированы силами добровольцев в следующем сезоне.

Напомним, что деятельность татарстанского отделения возобновилась после перерыва с апреля этого года, а на должность Председателя регионального отделения утвердили казанского архитектора-реставратора, кандидата архитектуры Степана Новикова. Заместителем председателя ТРО ВООПИК назначена Альбина Каримова.

Вход свободный для всех желающих, однако необходимо пройти регистрацию.