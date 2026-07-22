174 млн за надежду: Барабанов, Бардаков и калгарийский десант на рынке КХЛ

Барабанов заработает в Екатеринбурге до 174 миллионов рублей, Бардаков в Питере - 80 млн, Просветов в Омске - 15 млн. Общее для всех троих: ни один не смог закрепиться за океаном. О том, станут ли эти игроки прибыльной «ставкой» или, наоборот, окажутся убыточным активом, - в материале «ТИ-спорта».





Фото: nhl.com

Барабанов за 174 млн: ва-банк по-уральски

Трансферное окно-2026 в КХЛ бьет рекорды не только громкими именами, но и финансовыми параметрами. Абсолютным лидером стал Александр Барабанов, чей переход из «Ак Барса» в «Автомобилист» обошелся уральцам в приличную сумму: 100 миллионов рублей базового оклада плюс 24 миллиона по рекламному контракту и до 50 миллионов бонусами за попадание в топ-3 бомбардиров лиги. Однако есть и риски.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заметил: «Екатеринбург сыграл ва-банк… Алексей Кудашов, имея такой состав и бюджет, должен понимать – с него начнут спрашивать с первого матча, никто ждать не будет!».

Вложение в одного игрока – это ставка на то, что он потянет за собой команду. Но хватит ли екатеринбуржцам глубины состава, чтобы не повторить сценарий двух последних сезонов, когда они вылетали уже в первом раунде плей-офф?

Александр Барабанов Фото: ak-bars.ru

Сам же Барабанов подчеркнул в интервью «Спорт-Экспрессу», что для него важно бороться за самые высокие места: «Я считаю, что в этом году в “Автомобилисте” собирается очень интересная команда, которая реально может это сделать».

Бардаков: «В четвертом звене я перестал быть хоккеистом»

Захар Бардаков, вернувшийся в СКА после года в «Колорадо Эвеланш», обойдется петербуржцам немного дешевле – в 80 миллионов за сезон, что делает его вторым по величине оклада в команде. Его статистика достаточно красноречиво иллюстрирует разницу в уровне лиг и в той роли, которую Захар играл на площадке тут и там: за 60 матчей в НХЛ он набрал всего 10 очков, тогда как в КХЛ у него 79 очков в 209 матчах «регулярки».

Четвертое звено в НХЛ, по его собственному признанию, оказалось «отдельной профессией», в которой он так и не преуспел. Среднее игровое время Бардакова составило 9 минут 40 секунд за матч, преимущественно в меньшинстве. Игрок, который в КХЛ привык тащить, в «Колорадо» превратился в «пожарного» на вбрасываниях.

Почему возвращение в СКА – не шаг назад, а перезагрузка? В Петербурге Захар получит место в топ-6 и в большинстве. Игорь Ларионов, строящий игру через контроль шайбы, нуждается именно в таких центральных нападающих – техничных, с хорошим первым пасом и умением держать шайбу.

Но есть нюанс. Бардаков не играл в таком объеме (под 20 минут за матч) последний год. Справится ли он психологически и физически? В «Колорадо» Захар привык к коротким сменам, здесь же от него потребуются выносливость и лидерство.

Захар Бардаков Фото: ska.ru

Спастись из Калгари: Просветов, Грушников и надежда на возрождение

Самая драматичная трансферная история – у Ивана Просветова. 27-летний вратарь подписал с «Авангардом» однолетний контракт с зарплатой 15 миллионов рублей и не скрывает, что это возвращение из ада. В сезоне-2025/26 он выступал за «Калгари Рэнглерс» (фарм-клуб «Флеймз») в АХЛ – команду, которая шла на 32-м месте.

«Тяжело что-то сделать, когда тебе каждую игру по пять шайб забивают», – признался голкипер. Впервые в карьере против него вышли «пять в одного». Ментально это сломало бы многих, но Просветов устоял.

Цифры Просветова в АХЛ ужасают: 25 матчей, 689 отраженных бросков, 88 пропущенных шайб, коэффициент надежности 3,76, процент сэйвов 88,7%. Но! В «Авангарде» он будет страховать Никиту Серебрякова и готов «на любую профессию» – главное, помочь команде.

В предыдущий приход в КХЛ (ЦСКА, 2024/25) у него было 92% сэйвов и коэффициент 2,32 за 38 матчей. Эти показатели внушают оптимизм. Более того, в Омске он попадает в систему клуба, где умеют растить вратарей. Сравните: в АХЛ он был один против толпы, в Омске – за ним (точнее, перед ним) надежная оборона, выстроенная Ги Буше.

Следом за Просветовым из «Калгари Рэнглерс» в Россию вернулся 23-летний защитник Артем Грушников. Выбранный в 2021 году на драфте НХЛ под общим 48-м номером, он так и не сыграл в сильнейшей лиге мира. За 55 матчей в АХЛ на его счету всего 2 очка при показателе полезности «-1». Два очка за сезон – это катастрофа для защитника, который еще пару лет назад считался перспективным. ЦСКА подписал с Артемом пробный контракт. Ему еще предстоит доказывать свою состоятельность.

Шанхайский триумф или провал? Яшкин, Петан, Оттенбрайт

Самым неожиданным трансфером лета стало подписание «Шанхайскими Драконами» Дмитрия Яшкина. Форвард, проведший три сезона в «Ак Барсе», выбрал китайский клуб вместо предложения от казанцев (130 миллионов за два года). В «Шанхае» он заработает 80 миллионов за сезон с бонусными 10 миллионами за очки.

О переходе на драфте «Матча года» лично объявил президент клуба Илья Ковальчук. Не факт, что вложения оправдают себя, но однозначно добавят уверенности «драконам».

Дмитрий Яшкин Фото: ak-bars.ru

Компанию Яшкину составит Ник Петан – канадец, чье имя еще пару лет назад гремело в АХЛ, а теперь стало синонимом стремительной деградации. Проваливший сезон в швейцарской «Амбри-Пиотте» (4 очка в 15 матчах, полезность «-13»), он неожиданно получил контракт на 55 миллионов рублей.

Швейцарская статистика Петана сравнима с показателями защитника третьей пары. Конечно, в КХЛ его могут спасти знакомый по «Ак Барсу» партнер и североамериканский на 40 процентов коллектив. Но пауза в полгода – это всегда риск: потери игрового тонуса, скорости принятия решений, уверенности. Ближайший тест на прочность – выезд к «Локомотиву» на старте сезона.

Третий новичок «Шанхая» по линии «Калгари» – 29-летний канадский защитник Тернер Оттенбрайт. В отличие от Просветова и Грушникова, он уже прошел КХЛ-адаптацию: в сезоне-2023/24 провел за «Куньлунь» (прежнее название «Драконов») 64 матча и набрал 8 очков, но главное – вошел в топ-10 защитников лиги по силовым приемам (110 хитов) и заблокированным броскам (103 блока). Это был его бенефис в роли «чистильщика».

Прошлый сезон в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» (13 очков в 57 матчах) лишь подтвердил его статус надежного, но не самого техничного защитника оборонительного плана. Генеральный менеджер китайского клуба Евгений Артюхин прямо называет его «крупным защитником, который умело действует у своих ворот и любит играть в тело».

Сделка с Оттенбрайтом выглядит прагматично: контракт на 30 миллионов рублей на один сезон – это недорого для «боевого». Если Яшкин и Петан – это попытка создать атакующую красоту, то Оттенбрайт – тот фундамент, на котором эту красоту можно строить.