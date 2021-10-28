«Путинские» выплаты на 17,3 млрд: кто получил новые меры соцподдержки в Татарстане

Отделение Пенсионного фонда по РТ до конца недели завершит прием заявлений на выплаты школьникам. Специалисты ведомства призывают татарстанцев поторопиться и разъясняют популярные ошибки в заявлениях.

Фото: ИА «Татар-информ»

На выплаты школьникам направлено 5,6 млрд

На новые «путинские» выплаты, появившиеся в 2021 году, – одиноким и беременным мамам, детям, пенсионерам и школьникам Татарстана – Пенсионный фонд России по РТ в общей сложности направил 17,3 млрд рублей.

31 октября 2021 года ведомство завершит прием заявлений на разовую выплату детям-школьникам в размере 10 тыс. рублей. Большинство семей из нашего региона уже подали заявления и получили эти выплаты.

«Выплаты носят заявительный характер. Подать заявление родители школьников могут в ПФР до 31 октября 2021 года включительно. Обращаем внимание родителей и опекунов, которые по каким-либо причинам еще не обратились за этой мерой поддержки, что после 31 октября заявления приниматься не будут. За выплатами до сих пор не обратились те, кто в них не нуждается или, возможно, забыл», – прокомментировали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ОПФР по РТ.

Более 569,5 тыс. детей школьного возраста Татарстана уже получили новые единовременные выплаты на общую сумму более 5,6 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По данным ведомства, более 569,5 тыс. детей школьного возраста из нашего региона получили новые единовременные выплаты на общую сумму более 5,6 млрд рублей.

До конца октября подать заявление на выплату могут семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. При этом ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года. Также выплата положена инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся по основным общеобразовательным программам.

Обязательным условием для получения единовременной выплаты является наличие российского гражданства у детей и родителей, усыновителей или попечителей, а также их проживание на территории страны. Выплата положена на каждого ребенка указанного возраста, независимо от достатка семьи. Деньги перечисляются на счет, указанный в заявлении. Это может быть сберкнижка или банковская карта любой платежной системы, действующей на территории страны.

Выплаты за умерших пенсионеров смогут получить их родственники

Со 2 сентября всем работающим или неработающим пенсионерам Пенсионный фонд произвел единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей. Ее получили 1 млн 123 тыс. татарстанцев. На эти цели направлено более 11 млрд рублей.

«На единовременные денежные выплаты пенсионерам Татарстана в размере 10 тыс. рублей в банки, отделения почтовой связи и службу доставки направлено 11,2 млрд рублей. Выплату через кредитные учреждения получили 780 тыс. пенсионеров. Остальные граждане, получающие пенсию через службы доставки и отделения связи, а таких в Татарстане 341 тыс., также получили выплату», – сообщил управляющий ПФР по РТ Эдуард Вафин.

На единовременные денежные выплаты пенсионерам Татарстана в размере 10 тыс. рублей в банки, отделения почтовой связи и службу доставки направлено 11,2 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Выплата назначена автоматически и перечислена в тот же день, что и пенсия. Она положена гражданам, которые на 31 августа имели статус пенсионера. Если пенсионер умер после этой даты, не успев получить средства, оформить выплату могут родственники, которые с ним проживали. Заявления от них принимаются до конца февраля 2022 года.

«Правила те же, что и при оформлении недополученной пенсии умершего пенсионера. Родственникам необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня смерти», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Всего на единовременную выплату пенсионерам в России в целом выделено 454 млрд рублей.

На поддержку одиноких родителей и беременных женщин направлено 355 млн рублей

Летом этого года ПФР приступил к назначению новых ежемесячных выплат семьям с детьми 8-17 лет. Выплаты положены нуждающимся семьям, где детей воспитывает один родитель. Кроме того, средства господдержки положены женщинам с низким уровнем дохода, вставшим на учет в медицинские организации на ранних сроках беременности.

«На самом деле сотрудниками проведена огромная работа – анализ всех представленных сведений гражданами, взаимодействие с ведомствами, информирование граждан. Мы стараемся донести до каждого татарстанца, кому положены выплаты, как правильно подать заявление, на что стоит обратить особое внимание при заполнении документов. Ведется активная переписка с гражданами в соцсетях, наша пресс-служба подсказывает им и отвечает на вопросы. Каждый, кто нуждается в адресной социальной поддержке, должен ее получить», – отметил Эдуард Вафин.

Ежемесячные выплаты семьям с детьми 8-17 лет положены нуждающимся семьям, где детей воспитывает один родитель Фото: © ИА «Татар-информ»

Согласно данным пресс-службы ведомства, ОПФР по РТ вынесло 23,3 тыс. положительных решений о выплатах беременным женщинам и детям в возрасте от 8-17 лет на общую сумму более 355,5 млн. рублей. В этом году ежемесячные выплаты получают 3,4 тыс. беременных женщин и 19,8 тыс. детей в возрасте от 8-17 лет.

Ошибки в заявлениях, чужие банковские карты и «кодовое слово»

Сотрудники ОПФР по РТ при назначении выплат татарстанцам столкнулись с некоторыми сложностями. Это ошибки в заявлениях и данные банковских карт, которые принадлежат родственникам заявителей. Кроме того, некоторые люди указали в заявлениях недействующие банковские счета.

«К сожалению, люди не всегда правильно заполняют заявления. Очень часто мамы прикрепляют чужие банковские счета. К примеру, счет бабушки, а это недопустимо. Счет должен принадлежать заявителю и быть действующим», – отметили в пресс-службе ведомства.

С 1 июля 2021 года беременные женщины, которые встали на учет до 12 недель беременности и находятся в сложной финансовой ситуации, могут подать заявление для назначения нового ежемесячного пособия. Его можно получать до месяца родов включительно. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Однако чтобы получать ежемесячную помощь, женщины должны регулярно подтверждать статус будущей мамы.

Беременные женщины, которые встали на учет до 12 недель беременности и находятся в сложной финансовой ситуации, могут подать заявление для назначения нового ежемесячного пособия Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Беременные мамы иногда забывают ходить на прием в женскую консультацию. Однако очень важно ходить на прием с 10-й по 14-ю неделю, с 18-й по 22-ю и с 30-й по 32-ю неделю беременности. Мама приходит на прием к врачу, а нам автоматически приходит документ о том, что она в настоящее время действительно беременная и может получать выплату. Выплаты назначаются до факта родов или при неблагоприятном развитии событий до выкидыша. Право на выплату имеют только беременные женщины», – пояснила пресс-секретарь ОПФР по РТ Альбина Никандрова.

Если женщина не ходит на прием в женскую консультацию, то ПФР приостанавливает перечисление выплаты до тех пор, пока из медорганизации не поступит соответствующее подтверждение. По всем возникающим вопросам в связи с оформлением и получением выплат татарстанцы могут получить консультацию у специалиста.

«Говоря об информировании граждан, хочу упомянуть, что специалисты контакт-центра оказывают консультационную помощь гражданам. После звонка сотруднику зачастую вопрос решается на месте без обращения в клиентскую службу. Это касается не только вопросов по новым выплатам, но и вообще всем вопросов, входящих в компетенцию Пенсионного фонда. Очень удобно, если у гражданина установлено «кодовое слово», с помощью него наши сотрудники могут отвечать на вопросы, касающиеся персональных данных», – отметила Никандрова.

Маткапитал направляют на улучшение жилищных условий и долги по кредитам

Напоследок спикер ОПФР по РТ отметила одну из самых популярных мер господдержки в Татарстане – маткапитал. Эта программа реализуется с 2007 года, но не утратила свою актуальность. Материнский (семейный) капитал стал центральной мерой нацпроекта «Демография», направленной на повышение уровня рождаемости в нашей стране.

«На протяжении многих лет в программу вносились изменения, цель которых – максимально облегчить семьям получение сертификата и распорядиться его средствами. В 2020 году эта программа получила развитие по инициативе Президента страны Владимира Путина – она продлена до конца 2026 года, сумма капитала увеличилась, а право на него теперь имеют семьи, в которых родились или усыновлены первые дети. Для семей, в которых с 2020 года родился второй ребенок, материнский капитал увеличился на 150 тыс. рублей», – отметили в пресс-службе.

Фото: © ИА «Татар-информ»

За время действия программы размер маткапитала вырос почти вдвое и составил с января 2021 года 483,8 тыс. рублей при рождении первого ребенка, 639,4 тыс. рублей – при рождении второго и последующего детей. Всего в республике за эти годы выдано более 346 тыс. сертификатов.

«С середины апреля 2020 мы приступили к проактивной выдаче сертификатов по сведениям информационной системы ЗАГСа. В проактиве выдано более 47,5 тыс. сертификатов. Прошлый год стал рекордным – 300-тысячный сертификат в нашей республике выдан автоматически, в проактивном режиме. А в Набережных Челнах юбилейным, 50-тысячным сертификатом молодую семью поздравил Президент РТ Рустам Минниханов», – сообщил руководитель ОПФР по РТ.

Законодательством предусмотрено пять направлений для использования средств маткапитала. Самым популярным из них все эти годы в Татарстане остается улучшение жилищных условий, которое выбрали 258 тыс. владельцев сертификатов или 88% от общего количества распорядившихся мерой господдержки. Еще 27 тыс. семей направили средства на образование детей и на оплату их содержания в образовательных учреждениях. На формирование будущей пенсии мамы средства маткапитала направили более 71 человека.

«Введенное с января 2016 года новое направление на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов до настоящего времени остается невостребованным. По этому направлению в территориальные органы Пенсионного фонда поступило лишь одно заявление», – сообщили в ОПФР по РТ.

Молодые семьи, средний доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, при рождении второго ребенка могут получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала до исполнения ребенку трех лет Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

С января 2018 года молодые семьи, средний доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума в Татарстане, при рождении второго ребенка могут получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала до достижения ребенком трехлетнего возраста. Размер такой выплаты в 2021 году составил 9713 рублей. Эту выплату в нашей республике получают 5 тыс. семей.

Кроме того, с 2020 года у обладателей сертификата одновременно с оформлением кредита появилась возможность подать заявление о распоряжении средствами маткапитала на погашение долга по кредиту либо уплаты первоначального взноса. Через кредитные организации уже подано более 5 тыс. заявлений.