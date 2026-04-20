17% заявок на предварительное голосование ЕР подали участники СВО

Партия «Единая Россия» подводит первые итоги приема заявок на предварительное голосование перед осенними выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года. Самыми активными среди зарегистрированных кандидатов стали молодые люди: каждый пятый из них в возрасте до 35 лет. В Республике Татарстан на данный момент зарегистрировано 42 кандидата.

По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, на предварительном голосовании перед выборами в Госдуму сложился конкурс почти пять человек на место – всего заявки подали 2,1 тысячи участников. Также он отметил, что почти 40% участников – беспартийные. Это значит, что по итогам процедуры им предстоит примкнуть к рядам «Единой России».

Особенно актуальна в этом году процедура и среди участников и ветеранов СВО.

«Колоссальный интерес к процедуре показывают участники специальной военной операции. 17% заявок – от наших Героев. Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями», – отметил Владимир Якушев.

К примеру, заявку на участие подала Людмила Болилая – медсестра, Герой России и первая женщина, награжденная «Золотой Звездой» за подвиг в спецоперации. Служа ефрейтором в мотострелковом подразделении, она под огнем вынесла нескольких раненых, а затем спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой от осколков кассетных боеприпасов ВСУ.

Председатель Федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования Александр Карелин, в свою очередь, отметил, что прием заявок проходит без нарушений и обеспечивает дополнительную прозрачность выборов. Более того, раннее знакомство с кандидатами дает возможность проверить их компетенции и повышает качество будущих решений на всех уровнях власти.

В числе других кандидатов – люди из самых разных сфер: от представителей образования до здравоохранения и культуры. Треть заявок – от представителей МСП. Регистрация продолжается на сайте pg.er.ru до конца апреля. Голосование пройдет с 25 по 31 мая, а окончательный список кандидатов от партии будет утвержден на съезде во второй половине июня.