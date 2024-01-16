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17 января в Татарстане пройдет прямой эфир для кадастровых инженеров
Завтра, 17 января, в Татарстане пройдет прямой эфир для кадастровых инженеров. Его для профессиональных участников рынка недвижимости проведет Росреестр РТ. Присоединиться к трансляции можно в официальной группе ведомства Вконтакте. Начало эфира запланировано на 11.00.
Основной темой эфира станут кадастровые работы в отношении земельных участков. Спикерами выступят замруководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров и представитель СРО АКИ «Поволжье» Аделя Мифтахова.
Они обсудят следующие вопросы:
Основания для приостановления учетно-регистрационных действий.
Какие версии XML-схем для формирования межевого плана, технического плана и акта обследования должны быть использованы на сегодняшний день?
Каким должен быть порядок действий кадастрового инженера в ситуации, когда правообладатель смежного земельного участка в процессе процедуры согласования предоставляет паспорт, но в самом акте согласен указать только реквизиты СНИЛС?
Нужно ли включать в состав приложения техплана документ, подтверждающий согласие либо отсутствие необходимости согласия организации, в пользу которой установлены ограничения охранной зоны?
Возможно ли исправить ошибку в основной характеристике (протяженности) линейного объекта недвижимости и т.д.?
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