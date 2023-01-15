17 января ограничат движение по автомобильной части Крымского моста

Во вторник, 17 января, на автоподходах к Крымскому мосту частично перекроют движение, а автодорожная часть моста будет полностью закрыта с 13 до 18.00. Об этом сообщает Минтранс России.

«17 января в 12.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13.00 до 18.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — отмечается в телеграм-канале ведомства.

Минтранс обратился к водителям с просьбой планировать маршруты с учетом этих ограничений.

Напомним, что движение по мосту открылось 5 декабря, в тот же день обновленную трассу оценил Президент России Владимир Путин, проехавший по ней на автомобиле.

Масштабный ремонт конструкции потребовался после теракта, совершенного украинскими спецслужбами. Утром 8 октября здесь взорвалась фура, начиненная взрывчаткой.