17 предприятий Татарстана отмечены на конкурсе «Лучший специалист по охране труда»

В Казани подвели итоги республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда». 17 предприятий Татарстана стали призерами и были награждены дипломами. Церемония прошла в Общественной палате РТ.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Приоритетная задача всего общества — это обеспечение безопасности, поскольку самая высокая ценность — человек, его жизнь и здоровье. Каждый человек, который приходит на работу, должен быть уверен, что его жизни ничего не угрожает. И независимо от того, где он трудится — в офисе или на шахте, на вредных производствах или социальных учреждениях», — сказал председатель Межрегиональной ассоциации охраны и труда РТ

Фанил Габдрахманов.

По данным Госинспекции труда, за 2022 год в республике произошло 119 несчастных случаев на предприятиях, 19 из них со смертельным исходом.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В Республике Татарстан зарегистрированы 137 организации, обучающих охране труда. Габдрахманов отметил, что по новым требованиям Правительства РФ с этого года всего 18 учебных центро прошли аккредитацию в Минтруде России, у остальных 119 с 1 марта приостанавливается право проводить обучение по охране труда.

По словам председателя Общественной палаты РТ Зили Валеевой, важно акцентировать внимание работодателей и общественности на этой теме и принимать действенные меры по улучшению охраны труда на производствах. Она подчеркнула, что с каждым годом предприятия промышленности, строительства и сельского хозяйства Татарстана набирают новые темпы и важно обеспечивать безопасность работников.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«В республике должно развиваться движение за право на безопасный труд, достойную охрану и на сертифицированные рабочие места. Работы производств с каждым годом усложняются. Это означает, что для тех, кто занят вопросами охраны и труда, повышаются и квалификационные требования и требования к знаниям. Главное качество, без которого не может быть специалиста в этом направлении, это характер и отстаивание своей позиции», — считает Валеева.

Участниками соревнований стали 100 различных предприятий. Победителей определяли в шести номинациях.



Так, первое место в категории «Лучшее положение о системе управления охраной труда» заняло АО «Кукморский завод металлопосуды», второе — Заинская ГРЭС, филиал АО «Татэнерго». Победителями в номинации «Лучшее положение об управлении профессиональными рисками» признаны АО «ПОЗиС» и МБУ «Районно-городской Дворец культуры Азнакаевского муниципального района».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В категории «Лучший видеоролик в области охраны труда на русском языке» победа досталась ООО «ТАИФ-НК АЗС» и Болгарской исламской академии. В номинации «Исторические материалы, связанные с безопасностью труда» призовое место одержало ГБУ «Безопасность дорожного движения». Лучшим в категории «Создание условий труда для верующих в связи с празднованием в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией» признано ЗАО «Мелита-К».