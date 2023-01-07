17 татарстанцев госпитализировали с коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане выявили 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 17 человек госпитализировали. Всего на сегодняшний день с начала пандемии ковидом заразились 193 тыс. 684 человека, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 108 жителей республики, всего с начала пандемии – более 191 тыс. татарстанцев. Количество летальных исходов, согласно официальной статистике, остается на уровне 2009 случаев.

Всего по России выявлено 3303 новых случая заболевания коронавирусом, госпитализированы 695 пациентов, 49 человек скончались.

Рост числа госпитализаций наблюдается в 34 регионах страны, снижение – в 32 регионах, ситуация не изменилась в 19 субъектах.