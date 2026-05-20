news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 20 мая 2026 18:45

17 приусадебных участков в РТ остаются подтопленными паводковыми водами

Читайте нас в
Телеграм

Семнадцать приусадебных участков в Татарстане остаются подтопленными паводковыми водами. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Так, два приусадебных участка остаются подтопленными в СНТ «Озон», а в СНТ «Ял» – пять участков. Оба товарищества находятся в поселке Васильево в Зеленодольском районе республики. Уровень паводковой воды достигает значений в 1-4 см.

В селе Лубяны Кукморского района подтопленными остаются 10 приусадебных участков. Они затоплены на 3-4 см.

#паводок #гу мчс рф по рт #Талые воды
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане подвели итоги конкурса «Лучшая управляющая компания»

20 мая 2026
«Хрустальное перо – 2026»: кто стал лауреатом конкурса и получил главный приз – автомобиль

«Хрустальное перо – 2026»: кто стал лауреатом конкурса и получил главный приз – автомобиль

19 мая 2026
Новости партнеров