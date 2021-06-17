Взыскано 17 млн рублей, возбуждено 48 дел: в РТ подвели итоги акции по выплате алиментов

За 11 дней акции судебные приставы взыскали с алиментщиков почти 17 млн рублей. Проверяли не только должников, но и бухгалтерии на правильность начисления алиментов. Ни одного нарушения по результатам проверок в 300 бухгалтериях они не нашли.

«Однако такую работу мы поставили на контроль, такие проверки у работодателей будут проводиться периодически. Установка для нас – не реже одного раза в квартал», – добавила Варфоломеева.

Особое внимание приставы уделяли розыску должников по алиментам. За время рейдов было заведено 34 розыскных дела на татарстанцев, которые уклонялись от выплат денег на содержание их детей. Еще на 70 жителей республики приставы составили административные протоколы. На 48 должников, которые проигнорировали административное наказание, были заведены уголовные дела.

«Еще на часть должников мы составили акты описи и ареста имущества, в том числе арестовали 10 авто. Почти 900 татарстанцев из-за долгов ограничены в праве выезда за границу», – уточнила замглавы Управления.

Журналисты поинтересовались, можно ли взыскать алименты с должника, который живет за границей. Варфоломеева объяснила, что в таких случаях взыскание долгов регулируются международными соглашениями. Взыскание долгов будет зависеть только от того, в какой стране находится должник.

Еще один эффективный метод работы с должниками – удержание алиментов из зарплаты. Сейчас у неплательщиков алиментов списывается 70% от общего дохода.

Приставы провели с татарстанцами встречу по вопросам выплаты и получения алиментов. Во время нее у двоих жителей казани было арестовано имущество – телефон, автомобиль и земельный участок.

«Если должники не погасят в ближайшее время долги, то их имущество будет реализовано», – заявила Варфоломеева.

Во время встречи с жителями республики приставы рассказывали родителям, как важно не ограничивать детей в общении со вторым родителем. Благодаря работе приставов удалось достичь примирения и закрытия исполнительного производства в одной из пришедших семей.

Отдельно Варфоломеева остановилась на общих цифрах по алиментам в республике. Она заявила, что сейчас у приставов остается порядка 20 тысяч производств. Замглавы УФССП по РТ отметила, что сумма долга может увеличиться в том случае, если человек не спешит искать работу. Тогда выплата на ребенка рассчитывается в зависимости от размера средней зарплаты. Соответственно, сумма долга будет расти вместе со средней российской зарплатой.

«С начала года с должников по алиментам взыскали 236 млн рублей, что практически в два раза больше, чем в прошлом году», – добавила замглавы УФССП по РТ.

Варфоломеева также озвучила цифры по злостным алиментщикам. С начала года в республике к административной ответственности привлекли 1,3 тысячи татарстанцев, из-за невыплаты алиментов дознаватели возбудили почти 550 уголовных дел.

Замглавы Управления напомнила, что взыскатель может заявить должника безвестно отсутствующим. В этом случае родитель может оформить на ребенку пенсию по потере кормильца. За пять лет такие льготы начали получать порядка 40 семей.

По окончании пресс-конференции Варфоломеева призвала татарстанцев проверять и оплачивать свои долги на официальных сайтах и в приложениях Управления.

«Иные организации не имеют никакого отношения к УФССП. Решая проблему через сторонние сайты, вы рискуете стать жертвами мошенников. Известны факты рассылки писем о якобы имеющейся задолженности, письма приходят с символикой Управления», – заключила Варфоломеева.