17-летний футболист «Крыльев» Пиняев попал в реанимацию, из-за травинки попавшей в легкое

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев досрочно завершил тренировку, его увезли в реанимацию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, у форварда самарского клуба возникли проблемы с лёгкими.

Так, во время тренировки Пиняев упал на газон, после чего сделал вдох и травинка попала ему в лёгкое. После этого 17-летнему футболисту стало плохо. Сообщается, что у него парализовало одну руку.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за поволжский коллектив один матч. В прошлом сезоне на его счету 4 гола и 3 результативные передачи в 30 играх во всех турнирах.

Трансферная стоимость футболиста согласно порталу Transfermarkt оценивается в 1.7 млн евро.