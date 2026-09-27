17 человек расстреляны из автоматов в баре в ЮАР

Семнадцать человек погибли в результате стрельбы, устроенной в баре в шахтерском поселке Ведела в ЮАР – в 80 км к юго-западу от Йоханнесбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Восемь человек, вооруженных автоматами и пистолетами, ворвались в бар и начали расстреливать посетителей. Убиты 13 мужчин и 4 женщины, еще 15 человек получили ранения.

Стрелки подожгли несколько авто, а затем скрылись на двух машинах. Полиция ищет преступников.