17% блогеров рассчитывают на рост монетизации в «Максе» в 2027 году

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Около 17% российских блогеров ожидают, что в 2027 году мессенджер «Макс» станет для них основным каналом роста монетизации контента. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра российской индустрии рекламы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось среди 400 блогеров. Как показали его результаты, 80% авторов уже сейчас ведут свои блоги как минимум на двух платформах. В первой половине 2026 года чаще всего они осваивали «Макс» и Telegram – по 18% респондентов, «ВКонтакте» – 13%, Rutube – 8%.

В 2027 году блогеры ожидают наибольшего притока авторов на «Макс», «Яндекс Ритм» и Rutube.

При этом о росте доходов от рекламной монетизации в 2026 году заявили 61% опрошенных в отношении «Макса», 49% – Telegram и 47% – «Ритма».

Большинство авторов используют сразу несколько источников дохода: 70% респондентов сообщили о такой модели монетизации. Основным инструментом остаются рекламные интеграции.

«Рекламные интеграции остаются основой монетизации, 43% авторов дополнительно зарабатывают на продаже курсов, товаров или услуг, 24% получают донаты, а 18% – доход от платных подписок», – указали в аналитическом центре.

Среди основных трудностей блогеры назвали поиск рекламодателей, заинтересованных именно в их аудитории: с такой проблемой сталкиваются 43% опрошенных. Еще 28% испытывают сложности с одновременным управлением монетизацией на нескольких платформах.