17 августа в Казани пройдут соревнования по настольному теннису и турнир «Вечерняя лига»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

17 августа в Казани в Центре бокса и настольного тенниса состоятся соревнования по настольному теннису среди юных спортсменов и турнир «Вечерняя лига» с участием политиков, бизнесменов и профессиональных спортсменов. Это часть спортивный программы III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

В Казани соревнования пройдут среди спортсменов до 16 лет. В турнире примут участие 96 спортсменов из 24 спортивных школ Татарстана, играющих командами по четыре человека. Матчи состоятся с 12:00 до 17:00, после чего мероприятие продолжится мастер-классом от чемпионов России по настольному теннису 2025 г. В 18:00 состоится награждение победителей и призеров состязания.

После детских соревнований стартует «Вечерняя лига» – турнир, который уже во второй раз проходит в рамках форума. Это возможность для гостей мероприятия – политиков, бизнесменов и профессиональных спортсменов – сыграть вместе в парном разряде. В каждой паре – один гость форума и один мастер спорта, среди которых чемпионы России и Республики Татарстан.

В числе профессионалов – Мария Тайлакова, Екатерина Зиронова, Дарья Макеева, Светлана Кудряшова, Елена Абаимова и другие звезды настольного тенниса. Состав участников дополнят почетные гости, в числе которых ожидаются министр спорта Татарстана Владимир Леонов и президент Межрегиональной Биржи Спецтехники «Москва (Россия) – Пекин (Китай)» Олег Московский.

Программа турнира следующая:

• 18:00–19:00 — сбор и разминка участников

• 19:00–20:40 — парные матчи

• 20:40–21:00 — церемония награждения