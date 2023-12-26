165 тонн экзотики: какие деликатесы будут на новогоднем столе россиян

По данным Росстата, из года в год новогодний стол россиян не обходится без традиционных праздничных деликатесов: сыров, икры, рыбы, мясокопченостей и экзотических фруктов. Закупкой продуктов к Новому году обычно начинают заниматься уже за две-три недели. Представители сервиса «Пятёрочка Доставка» провели исследование продаж за первую половину декабря 2023 года, чтобы узнать, какими новогодними деликатесами собираются баловать себя россияне в разных регионах страны.

Аналитики сервиса изучили информацию о продажах традиционных деликатесов, которые чаще всего встречаются на новогоднем столе. В топ-5 самых популярных продуктов вошли экзотические фрукты, красная рыба, красная икра, сыры с плесенью и осетровая икра.

Готовясь к Новому году, в декабре 2023 года россияне купили почти 165 тонн манго, ананасов, маракуйи и других деликатесных фруктов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На новогоднем столе пользователи сервиса предпочитают видеть гранаты, ананасы, кокосы, фейхоа, манго, маракуйю, папайю, а также привычные каждому киви с хурмой и более экзотичные рамбутан, гранадиллу, лонган и питахайю. Больше всего фруктоежек живет в Уральском, Южном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, не считая традиционных лидеров по потреблению — Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана.

Красная рыба, второй по популярности продукт, будет на праздничном столе москвичей и жителей Подмосковья, петербуржцев, жителей Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов. В декабре этого года ее купили в два раза больше, чем в декабре 2022-го. Не считая Москвы и Санкт-Петербурга, больше всего красную рыбу любят покупатели из Ростовской, Краснодарской, Воронежской, Ленинградской, Свердловской и Самарской областей. Жители Москвы и области купили 59% всего количества красной рыбы, около 12% пришлось на долю петербуржцев и до 10% — на долю жителей остальных регионов «рыбного» рейтинга. В этом году, в отличие от 2022-го, в него не попали нижегородцы, уступив место жителям Ленинградской области.

Другими любимыми у россиян деликатесами стали красная икра и сыры с плесенью. Красной икры в этом году купили в 2,5 раза больше, чем в 2022-м, а интерес к сырам с плесенью, наоборот, снизился почти в два раза. Помимо жителей столицы и области, на которых пришлась половина всей проданной красной икры, этот деликатес активно закупали петербуржцы (12%), жители Татарстана (9%) и Нижегородской области (6,5%). Кроме того, икру предпочитают гурманы Краснодарского и Пермского краев, Самарской, Свердловской и Воронежской областей. Жители Калужской и Ростовской областей в 2023 году к икре оказались равнодушны, отдав свое место в рейтинге жителям Пермского края.

Сыры с плесенью, хоть и стали в этом году менее популярны, всё еще входят в новогодний рейтинг деликатесов. Их любят в Москве и области (68%), Санкт-Петербурге (6,6%), а также в Приволжском (13%), Южном (8,2%) и Уральском (4,2%) федеральных округах. Вкусы регионов поменялись и здесь: в 2022 году «сырный» рейтинг замыкала Воронежская область, а в 2023-м ей на смену пришел Пермский край.

Завершает рейтинг деликатесов черная осетровая икра, которая стала популярна у пользователей сервиса в 2023 году. Больше всего ее купили в Москве и области, а также в Самарской области и Санкт-Петербурге. Из всего проданного количества черной икры 81% пришелся на долю Москвы и области, 11% — на Самарскую область и 7% — на Санкт-Петербург.