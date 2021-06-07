161 дом построят по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Татарстане в 2021 году

В 2021 году в Татарстане по национальному проекту «Жилье и городская среда» будет возведен 161 дом на 5159 квартир. Их общая площадь составит 280,5 тыс. кв. метров.

Из них 636 квартир предусмотрено сиротам, а 8 — ветеранам Великой Отечественной войны.

В рамках реализации данного нацпроекта в 2020 году в Татарстане построили 153 дома на 3767 квартир общей площадью 216,5 тыс. кв. метров. 600 квартир было выделено сиротам, 4 — ветеранам Великой отечественной войны, 91 — врачам-грантополучателям и 94 — переселенцам из аварийного жилья.

«Жилье и городская среда» — национальный проект, созданный для обеспечения доступным жильем семей со средним достатком и повышения комфортности городской среды.

Это один из 12 национальных проектов, которые реализуются с 2019 года в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.