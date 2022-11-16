16 выпускников Болгарской академии стали докторами исламских наук

16 специалистов из числа выпускников Болгарской исламской академии получили степень доктора исламских наук. Об этом на VIII Общероссийской научно-богословской конференции «Ислам и мусульмане в СССР в позднесоветский период (1970-1980 гг.)» рассказал и.о. ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов.

«Впервые в истории России из числа наших выпускников 16 человек получили степень доктора исламских наук. Среди них — лидеры российских мусульман, директор Центра исследований Священного Корана и Пречистой Сунны Фарит хазрат Сальман, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин», — сказал выступающий.

Айнур Тимерханов также подчеркнул, что сегодня в России мусульмане, наряду с представителями других религий, живут в очень хороших условиях. Государство с уважением относится к мусульманам и понимает наш вклад в историю, сказал Айнур Тимерханов.