16 волонтёров из Татарстана помогли в восстановлении Курской области

16 волонтёров из Татарстана с 11 по 26 октября 2026 года участвовали в Программе восстановления Курской области. Добровольцы помогали восстанавливать жильё, обеспечивали жителей необходимыми вещами, работали в пунктах гуманитарной помощи и оказывали поддержку в госпитале, сообщает Министерство по делам молодёжи РТ.

Делегация объединила представителей Добро.Центров из Казани и муниципальных районов республики; по итогам отбора в команду вошли 16 человек. Выезд организовали «Добрый Татарстан» совместно с Министерством по делам молодёжи Республики Татарстан при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Заместитель министра по делам молодёжи Республики Татарстан Владислав Усанов отметил, что волонтёры республики включились в разные направления работы – от восстановления жилья до помощи в госпитале и пунктах гуманитарной поддержки. Он поблагодарил каждого участника за готовность выделить своё время, силы и знания, чтобы поддержать жителей Курской области, и отметил, что такие инициативы показывают, как много можно сделать, когда люди объединяются ради общей цели. По его словам, участие в подобных добровольческих проектах соответствует задачам национального проекта «Молодёжь и дети».

В Большесолдатском районе Курской области добровольцы участвовали в восстановлении жилья, повреждённого в результате атак. В других населённых пунктах они заготавливали и доставляли дрова, помогали с приготовлением пищи и обустройством быта.

В Курске волонтёры работали в пункте гуманитарной помощи: закупали продукты и лекарства, сортировали и выдавали необходимые вещи. Также добровольцы оказывали помощь в госпитале.

Поездка стала второй для волонтёров Татарстана в рамках программы в 2026 году. Ранее представители республики участвовали в восстановительных работах в январе.

Программа восстановления Курской области реализуется Ассоциацией «Добро.рф» при поддержке Росмолодёжи и партии «Единая Россия» в рамках общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Её цель – содействие восстановлению социальной инфраструктуры приграничных районов и оказание адресной помощи местным жителям.