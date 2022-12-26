16 татарстанцам Минниханов присудил Госпремии РТ в области науки и техники

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственных премий Республики Татарстан в области науки и техники в 2022 году. Документ опубликован на сайте Президента РТ. Всего премии получат 16 жителей республики.

Так, за работу «Создание и внедрение инновационной системы семеноводства зерновых культур в Республике Татарстан» премия присуждена:

Юрию Ерову, кандидату сельскохозяйственных наук, доценту, генеральному директору Ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана»;

Ильдусу Габдрахманову, кандидату сельскохозяйственных, директору ООО «Агропроект»;

Владимиру Грачеву, генеральному директору открытого акционерного общества «Киятское»;

Шагиту Зайнуллину, кандидату сельскохозяйственных наук, начальнику отдела технологий и семеноводства Ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана»;

Ильдару Имамееву, коммерческому директору общества ООО «АГРО-АЛЬЯНС РИА»;

Вазиру Мавлину, главбуху Ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана»;

Эльмасу Нуруллину, докторy технических наук, профессору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный аграрный университет»;

Николаю Прокофьеву, директору ООО «Чистопольские семена».

За работу «Разработка и промышленное внедрение одновременно- раздельной эксплуатации нефтяных пластов одной скважиной» премии присуждены:

Камилу Гарифову, доктору технических профессору, начальнику отдела «Эксплуатация ремонт И наук, скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина, руководителю работы;



Александру Артюхову, заместителю начальника Управления добычи нефти и газа Департамента добычи нефти и газа структурного подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО Татнефть» имени В.Д. Шашина;



Виктору Балбошину, заведующему сектором эксплуатации скважин отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина;



Николаю Воронину, ведущему инженеру отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина;



Александру Глуходеду, заведующему лабораторией техники и технологии добычи нефти отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина;

Альберту Кадырову, кандидату технических наук, заведующему лабораторией эксплуатации и ремонта осложненных скважин отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина;

Илгаму Рахманову, кандидату технических наук, завсектором ремонта скважин «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина;

Владимиру Фадееву, кандидату технических наук, начальнику Управления орг.развития ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина.

Напомним, Государственные премии Республики Татарстан в области науки и техники присуждаются за вклад в развитие гуманитарных, естественных и технических наук, соответствующий уровню передовых отечественных и мировых достижений и способствующий социально-экономическому развитию и духовному прогрессу республики.