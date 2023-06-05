16 студентов из Татарстана смогут получить высшее образование по уникальной программе

Шестнадцать студентов из Республики Татарстан смогут получить высшее образование по интегрированной программе. Она действует в Поволжском государственном университете физкультуры, спорта и туризма и позволяет освоить сразу несколько квалификаций одновременно.

Студенты могут принять участие в программе бесплатно, так как она финансируется из республиканского бюджета. Участниками программы могут стать также выпускники одиннадцатых классов и учреждений среднего профобразования. Основанием для их принятия станут результаты ЕГЭ и внутренних испытаний университета.

Как отмечают в университете, уникальность программы заключается в том, что студент сможет полностью освоить основную образовательную программу по спортивным направлениям, параллельно изучая педагогику дополнительного образования.

Секретарь приемной комиссии университета Данир Ислямов уточнил, что программа в первую очередь рассчитана на то, чтобы обеспечить кадрами малокомплектные школы в сельской местности республики. Он также добавил, что в этом году количество бюджетных мест в Поволжском университете физкультуры и спорта было увеличено.