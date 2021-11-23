Шестнадцать премьер и посвящение Сладковскому: в Казани завершился фестиваль Concordia

Пять концертов, уникальные коллаборации и плеяда статусных музыкантов с мировым именем: каким предстал XI Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia – в репортаже ИА «Татар-информ».

В Казани завершился XI Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia

Фото предоставлено пресс-службой ГСО РТ

В Казани завершился XI Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia, основанный художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, народным артистом России и Татарстана, профессором Александром Сладковским.

Завершающий фестиваль концерт стал для коллектива первым в новом звании «академический». Его Госоркестр РТ получил благодаря подписанию соответствующего документа Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. На присвоение этого звания выдвигаются те коллективы, которые осуществляют свою деятельность не менее 50 лет. Также штатная численность работников должна превышать 130 человек, а за последние пять лет в полном объеме выполняться творческий плановый показатель, утвержденный госзаданием.

В этот вечер с Госоркестром РТ столь отрадное событие разделили заслуженные артисты России – скрипач Лев Клычков и флейтист Максим Рубцов.

В этот вечер с Госоркестром РТ столь отрадное событие разделили заслуженные артисты России – скрипач Лев Клычков и флейтист Максим Рубцов Фото предоставлено пресс-службой ГСО РТ

«Я хочу поздравить оркестр с новым званием, ведь это новая ступень в мировой табели о рангах. И, конечно, это было бы невозможно без выдающейся работы коллектива во всех сферах его деятельности», – считает Клычков.

За дирижерский пульт в этот вечер встал итальянский дирижер и композитор, главный приглашенный дирижер миланского оркестра I Pomeriggi Musicali Алессандро Кадарио.

«Я невероятно горд за Казань, что у нее есть столь замечательный проект. Ведь он дает бесценную возможность обмена музыкальной энергией, в частности, России и Италии, что, я уверен, дает мощнейший толчок для развития современной академической музыки», – считает Кадарио.

Двенадцать казанских, три российских и одна мировая премьера

Произведения современных японских, итальянских, немецких и, конечно же, российских композиторов – такова музыкальная география фестиваля этого года.

За пять фестивальных дней казанской публике было представлено 16 премьерных сочинений, среди которых три произведения прозвучали впервые в России: Afterthought итальянского композитора Джорджо Баттистелли, Четвертая симфония немецкого автора Ханса Вернера Хенце, «Гнев Божий» для симфонического оркестра Софии Губайдулиной.

За фестивальную историю этого года не обошлось и без мировой премьеры – Пятой симфонии Александра Чайковского. Свое творение композитор посвятил маэстро Александру Сладковскому.

За фестивальную историю этого года не обошлось и без мировой премьеры – Пятой симфонии Александра Чайковского. Свое творение композитор посвятил маэстро Александру Сладковскому Фото предоставлено пресс-службой ГСО РТ

Александр Чайковский является продолжателем лучших традиций русского музыкального искусства. Многие критики отмечают в его музыке склонность к лиризму, а его сочинения относят к позднеромантическому направлению. Его произведениям присущи страстность, целостность и многогранность, что в полной мере отразилось в его сочинении.

Пятая симфония была написана в 2019 году, но из-за пандемии ее премьера была отложена. И вот драматическое философское полотно впервые прозвучало со сцены в рамках фестиваля современной музыки.

«Я восхищен маэстро Сладковским, Госоркестром РТ и казанской публикой. Мое сочинение непростое и для исполнения, и для восприятия. Слушатели уверили меня, что современная музыка может быть воспринята и понята. Но, конечно, такая благосклонность к моему сочинению – это последствие его невероятного исполнения. Я безмерно благодарен Госоркестру и его дирижеру за то, как это было сыграно», – признался композитор.

«Мир сегодня находится во тьме, но безвыходных ситуаций не бывает»

Но не только премьерами был отмечен фестиваль, прошедший под знаком юбилея значимого композитора современности Софии Губайдулиной.

В первую очередь Госоркестром РТ под управлением Александра Сладковского был подведен промежуточный итог выдающейся деятельности Софии Губайдулиной на концерте-открытии фестиваля.

«Невозможно найти слова, которые бы смогли выразить значение фигуры Софии Губайдулиной в современном музыкальном мире и в искусстве в целом. София Губайдулина – это целая эпоха. Ее музыка, в особенности крупные сочинения, в частности оратории и концерты, можно поставить в один ряд с произведениями таких великих композиторов, как Иоганнес Брамс или Людвиг ван Бетховен», – считает создатель и руководитель ансамбля Hortus Musicus, дирижер оркестра Таллинской филармонии и Эстонского национального симфонического оркестра Андрес Мустонен.

Андрес Мустонен: «Невозможно найти слова, которые бы смогли выразить значение фигуры Софии Губайдулиной в современном музыкальном мире и в искусстве в целом» Фото: предоставлено пресс-службой ГСО РТ

Музыканты ознаменовали открытие фестиваля произведением «Всадник на белом коне» для симфонического оркестра и органа – сочинением, где в постоянном диалоге находятся две темы: линия Страстей (Евангелие от Иоанна) и Апокалипсиса (Откровение св. Иоанна Богослова). В этот же вечер прозвучали два премьерных для Татарстана сочинения Губайдулиной – Третий концерт для скрипки с оркестром «Диалог: Я и Ты», а также раздел одного из самых значимых из последних произведений композитора: Оратории «О любви и ненависти». «Гнев Божий» для симфонического оркестра стал психологической кульминацией не только концерта, но, пожалуй, всего фестиваля.

«В части “Гнев Божий” больше всего отражено беспокойство Софии Губайдулиной за человечество в целом. Она уверена, что мир сегодня находится во тьме, и в этой музыке мы слышим этот страх, это беспокойство. Тем не менее в музыке прослеживается и нечто ангельское. Тем самым композитор как бы говорит нам, что безвыходных ситуаций нет, нужно только найти этот выход», – рассказал Мустонен.

Японские мотивы как отдельный вид искусства

Отдельной страницей фестиваля стала демонстрация современных музыкальных исканий японских композиторов. Их сочинениям впервые в рамках проекта был отведен отдельный концерт.

«Как таковой истории классической музыки у нас в Японии нет. До XX века мы лишь “принимали” у себя европейскую музыку с европейскими традициями. Сегодня мы имеем лишь сочинения современных японских композиторов, которые ищут форму японской академической музыки», – отметил лауреат международных конкурсов, дирижер Юта Симидзу.

Отдельной страницей фестиваля стала демонстрация современных музыкальных исканий японских композиторов. Их сочинениям впервые в рамках проекта был отведен отдельный концерт Фото предоставлено пресс-службой ГСО РТ

Он рассказал, что довольно непросто объяснить «классическим» коллективам, что хотел сказать японский композитор в том или ином произведении и на какие традиции он опирался при создании своего сочинения.

«Но у вас очень хороший профессиональный коллектив, который быстро схватывает и выдает хороший результат на сцене», – подчеркнул Симидзу.

«Царь балалаек» в электроформате

На фестивале нашлось место и интереснейшим коллаборациям. Таковым явилось сотрудничество Госоркестра РТ с «Царем балалаек». Слушатели оценили необычное сочетание звучания симфонического оркестра и балалайки-контрабас. Оригинальный симбиоз – следствие давней дружбы маэстро Сладковского с заслуженным артистом России Михаилом Дзюдзе. Он подлинный новатор, внесший в исполнительство на «Царе балалаек» множество новых приемов, музыкант, переведший свой инструмент из ансамблевого в ранг солирующего.

«Еще пять лет назад репертуара для моего инструмента вообще не было, существовали только переложения некоторых произведений. К сегодняшнему дню авторские сочинения составляют процентов 50-60 моих концертов – это уже прорыв. Но это не предел. Инструмент может состояться как сольный только тогда, когда есть авторский репертуар», – поделился Дзюдзе.

Еще большим открытием в этот вечер стала «презентация» ноу-хау самого Михаила Дзюдзе – электробалалайки-контрабас. Ее звучание Дзюдзе продемонстрировал в симфонической фантазии «Суворов» Антона Танонова, которую композитор посвятил музыканту.

На фестивале нашлось место и интереснейшим коллаборациям. Таковым явилось сотрудничество Госоркестра РТ с «Царем балалаек» Фото: предоставлено пресс-службой ГСО РТ

«Прозвучать в исполнении одного из лучших оркестров мира – это большая честь и ответственность. Признаться, когда я посылал партитуру, я переживал, потому что важно, чтобы у таких мастеров в руках было произведение, достойное их. Я услышал свою музыку в исполнении выдающихся мастеров и будто заново ее для себя открыл. Не выразить словами, как я счастлив», – признался Антон Танонов.

Представление выдающихся интерпретаторов современной музыки на ведущей татарстанской сцене является отдельным направлением фестиваля Concordia. В этот раз гостями фестиваля стали скрипачи Вадим Репин и Лев Клычков, альтист Юрий Башмет, пианисты Барри Дуглас и Ю Косуге, флейтист Максим Рубцов, Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас), а также дирижеры Андрес Мустонен, Петер Тиллинг, Юта Симидзу, Алессандро Кадарио.

Фестиваль Сoncordia основан художественным руководителем и главным дирижером ГСО РТ Александром Сладковским и имеет статус крупного международного форума современной музыки. Популяризация современной музыки и знакомство публики с произведениями композиторов различных стилей и жанров сегодня является основным направлением развития Государственного симфонического оркестра РТ. В каждом сезоне на концертах фестиваля маэстро Сладковский знакомит слушателей с лучшими образцами музыкальных полотен XX и XXI веков, приглашая выдающихся интерпретаторов современной музыки выступить с ГСО РТ на одной сцене.