16 представителей РТ примут участие в слете поисковых отрядов ПФО

С 14 по 17 октября в Нижегородской области пройдет окружной слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт». Татарстан на мероприятии представят 16 человек в возрасте от 16 до 30 лет. Об этом сообщает Министерство по делам молодежи РТ.

Слет объединит представителей поисковых отрядов регионов ПФО, входящих в состав Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Участники обсудят развитие поискового движения, обменяются практиками и подходами к организации работы отрядов.

Поисковая работа дает молодым людям возможность сохранять память о защитниках Отечества через конкретные дела. На значении этого направления для молодежной политики акцентировал внимание заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Владислав Усанов.

По его словам, поисковое движение – это связь поколений, которая формируется через личное участие молодежи в сохранении истории страны. Он отметил, что ребята работают с архивными материалами, участвуют в экспедициях, возвращают имена погибших защитников Отечества и передают эту память дальше. Такие встречи, добавил Усанов, дают возможность обмениваться опытом и развивать поисковую работу в регионах.

Программа слета направлена на развитие и популяризацию поискового движения среди молодежи ПФО, выявление лучших практик и совершенствование взаимодействия между поисковыми отрядами. Отдельное внимание будет уделено формированию у молодых людей патриотического сознания и уважения к истории России. Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.