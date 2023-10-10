16 октября ЦБ покажет обновленные банкноты — на одной из них может появиться Татарстан

В начале следующей недели, 16 октября, пройдет презентация обновленных банкнот номиналом 1 000 и 5 000 рублей. Об этом Банк России сообщил в своем телеграм-канале.

«В пресс-конференции участвуют заместитель Председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук», – сказано в публикации.

Ранее зампред ЦБ Сергей Белов рассказал, что несколько татарстанских объектов вошли в шорт-лист для изображения на обновленной купюре номиналом 1 тыс. рублей. Какие достопримечательности будут нанесены на банкноты, он не уточнил, лишь отметил, что они «были отобраны экспертными группами». О том, что достопримечательности республики могут появиться на новой банкноте, стало известно еще в 2021 году.