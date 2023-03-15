16 марта в домах четырех районов Казани из кранов может пойти зеленая вода

Завтра, 16 марта, в казанских домах из кранов может пойти зеленая вода. Проверка сетей на наличие утечек теплоносителя будет проводиться в четырех районах города, сообщает Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского исполкома.

«В сетевую воду магистральных тепловодов от казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета „Уранин-А“. Краситель допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды», — отмечается в сообщении.

При обнаружении «зеленой» воды жители Московского, Кировского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов должны сообщить в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей» по телефону +7(843)291-87-95.