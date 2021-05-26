16-летняя челнинка рассказала Минниханову о бизнесе, приносящем 120 тыс. рублей в месяц

16-летняя Рената Шагалиева из Набережных Челнов на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с бизнес-сообществом презентовала свой проект по производству открыток. По словам челнинки, за месяц открыточный бизнес принес ей 120 тыс. рублей.

Представляя свое дело, выпускница Фабрики предпринимательства рассказала, что реализует продукцию через соцсети и на маркетплейсах, в планах — вывод продукции на международные площадки, в том числе на Amazon. В ассортименте у нее имеются и татарские открытки.

«Мы живем и работаем в замечательной Республике Татарстан, где второй государственный язык — татарский. Именно поэтому у нас есть и татарские открытки. Мы заметили, что люди любят дарить своим близким открытки на родном языке, но в продаже татарских открыток очень мало. И также мы первая компания, которая выпустила татарские открытки на три самых крупных маркетплейса в России», — рассказала она.

По словам Ренаты Шагалиевой, ей помогают члены семьи: мама — дизайнер-иллюстратор, папа — SEO-специалист, а также младшая сестра — иллюстратор. При этом доход с каждой проданной открытки составляет почти 13 рублей — 61% маржинальности.

Набор открыток она подарила и Рустаму Минниханову. Президент Татарстана похвалил юного предпринимателя и отметил, что ей стоит развивать дело и осваивать новые рынки.

«Это очень приятно, когда есть такая возможность. Одно дело — словами сказать, другое — подтвердить таким способом. Я редко пишу открытки. Буду, значит, писать чаще. Вы молодец, спасибо вам», — сказал он.