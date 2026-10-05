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Происшествия 5 октября 2026 11:34

16-летний подросток пытался совершить диверсию на железной дороге в Новосибирске

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Уголовное дело завели на 16-летнего подростка в Новосибирской области. По версии правоохранителей, парень пытался устроить диверсию – поджечь объект транспортной подстанции на железнодорожной инфраструктуре в Новосибирске, пишет ТАСС.

Согласно данным следствия, неизвестные связались с подростком, представившись ему правоохранителями. Злоумышленники убедили его совершить диверсию на железной дороге. Подросток задержан. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее «Татар-информ» сообщал о задержании в Татарстане троих подростков. В августе 2025 года они совершили поджог на участке железной дороги вблизи Лениногорска. Уголовное дело передано в суд.

#задержали парня #Ржд
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